¿A cuantas tazas de café equivale una lata de Coca-Cola?

Si no hemos descansado bien y necesitamos mantenernos despiertos, sin duda lo que buscamos es la cafeína, un antioxidante que, ingerido, actúa como un estimulante del sistema nervioso. Y si hablamos de ingerir cafeína, el café es la opción más evidente. Pero no la única.

Mientras que el café está más asociado al desayuno o a un consumo social, la Coca-Cola se suele tomar más a lo largo del día, en celebraciones o reuniones amistosas. Dado que ambas bebidas se suelen utilizar para combatir el sueño, nos preguntamos qué bebida incorpora más cafeína.

Según los datos proporcionados por el fabricante, una lata de 200 mililitros de Coca-Cola Zero Azúcar y Zero Cafeína incorpora 0 miligramos de cafeína, mientras que una lata de 200 mililitros de Coca-Cola o de Coca-Cola Zero Azúcar, 20 miligramos.

Existen otros productos Coca-Cola con más cafeína. Este es el caso de la variedad Coca-Cola With Cofee Sin Azúcares, que en 250 mililitros incorpora 40 miligramos de cafeína, o de los casos más extremos, en los que tanto la Coca-Cola Energy como la Coca-Cola Energy Sin Azúcar (ambos de 25 mililitros) incorporan 80 miligramos de cafeína.

Por su parte, una taza de café de 50 mililitros incorpora 50 miligramos de cafeína.

En consecuencia, se puede extrapolar que la Coca-Cola tiene, en proporción, menos cantidad de cafeína respecto al café. Si se equiparan las cantidades, una lata de 200 miligramos de café tendría 200 miligramos de café, diez veces más que la Coca-Cola. No obstante, las cantidades que se suelen ingerir tanto de café como de Coca-Cola rara vez son las mismas.