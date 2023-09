El nutricionista Pablo Ojeda recomienda comer este alimento que es muy saciante y una proteína de calidad: "Me vuelve loco"

La alimentación es uno de los factores claves para conseguir hábitos de vida saludables, donde siempre prima una dieta variada, con todo tipo de alimentos frescos, como fruta, verdura, carne y pescado. Sin embargo, son muchos los expertos en nutrición que recomiendan alimentos concretos que se han de incluir en la dieta por sus beneficios.

En este caso, no se trata de un "alimento milagro", como se denomina a algunos productos que, parece, hay que incluirlos en la dieta todos los días por sus múltiples beneficios, sin tener en cuenta que todos los excesos son malos.

Así, tras la temporada de verano y vacaciones, volver a llevar una dieta sana y equilibrada, que incluya todos los grupos de alimentos, es fundamental. Así lo indica el nutricionista Pablo Ojeda, que ha indicado algunas recomendaciones nutricionales para acabar con los excesos del verano.

Las recomendaciones nutricionales del experto

"Con los excesos de verano hay que ir muy poco a poco, es decir, si tienes unos buenos hábitos, el peso se va a regular", comienza diciendo el experto en la Sexta Xplica. "Sí es verdad que tenemos que meter durante todo el año frutas de temporada, que son muy importantes ahora porque la mayor parte es agua y nos van a saciar", explica.

El melón, la sandía, las peras, las uvas o los frutos rojos son algunos de los ejemplos de frutas que hay que introducir en la dieta, con efecto saciante: "No nos tenemos que preocupar de si la fruta engorda más", asegura, indicando que es más difícil dejar de comer mal que comer bien.

"Otro alimento que a mí me vuelve loco son los huevos", indica el experto. "No te digo que te comas cinco huevos al día, pero incluir un huevo al día, una persona que no tenga problemas específicos, no hay ningún tipo de inconveniente, ya que se trata así de "un alimento muy saciante y con proteína de calidad".

Ojeda recomienda cocer los huevos y guardarlos en la nevera sin pelar, para tenerlos a mano y comer uno para saciar el hambre.

"Un alimento que, probamente, sea uno de los que más me gusten de todos los que existen: las legumbres. Por favor, volvamos al consumo de legumbres", añade el nutricionista entre sus recomendaciones. Los garbanzos, las lentejas, en ensalada o en plato de cuchara son opciones que se pueden introducir entre tres y cuatro veces por semana.

Por último, también se debe incluir en la dieta el pescado. Aunque ahora está más caro, el experto india que se puede optar por el pescado congelado: "Te puedes ahorrar entre un 30 y un 40%".