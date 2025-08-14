Alerta a todos los celíacos: un estudio de la Universidad de Múnich afirma que estos populares utensilios pueden liberar gluten

Los celíacos en muchas ocasiones se enfrentan a retos que dificultan su día a día, puesto que existen multitud de alimentos que aunque a primera vista no lo parezcan, contienen gluten, sin embargo, un estudio realizado por la Universidad Técnica de Múnich también reveló que algunos platos, vasos y cubiertos biodegradables pueden liberar trazas de gluten, comprometiendo su salud.

Así lo confirmó la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), basándose en este mismo estudio (Gluten migration from biodegradable food contact materials poses a risk to celiac disease patients): "Los platos fabricados a base de salvado de trigo tenían el mayor potencial de migración del gluten. También se demostró que otros materiales, como pajitas hechas con sémola de trigo duro, liberan cantidades significativas de gluten. Por el contrario, los cubiertos compuestos por un 90% de ácido poliláctico y salvado de trigo, así como las pajitas hechas de tallos de centeno, demostraron una migración de gluten insignificante o nula".

La problemática se encuentra en que, según la normativa de la Unión Europea, no se exige una tabla de alérgenos en este tipo de materiales biodegradables, lo que dificulta que aquellas personas que deben evitar el consumo de gluten lo consigan.

"Este estudio confirma estudios previos realizados por miembros de AOECS (Asociación de Sociedades de Celiacos de Europa), en los que se observó que existe migración de gluten de los envases a los alimentos", informa la FACE.

Así pues, se recomienda evitar aquellos utensilios que estén fabricados con materiales que puedan liberar gluten, al mismo tiempo que se recuerda que la gran mayoría están fabricados con "maíz, caña de azúcar, bambú, papel reciclado y bioplásticos derivados de plantas".