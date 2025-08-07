Una farmacia de Badajoz crea su propia línea de protección solar

Cecilio Venegas es muy conocido no sólo en Badajoz, sino en toda la Comunidad, es presidente del Club Senior de Extremadura, tertuliano de medios de comunicación y presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz; pero además regenta una farmacia en Badajoz donde la sonrisa y el afecto por sus pacientes son sus características.

Y precisamente de esa cercanía nació la idea de lanzar una línea propia de protección solar con su propia marca. "Hay farmacias que tienen línea propia de algunos productos", ellos son los responsables de la formulación y de la distribución, son las conocidas "fórmulas magistrales", destacó Cecilio Venegas a elEconomista.

Destaca la importancia de la prevención y la foto protección en una sociedad que cada vez hace "más vida al exterior, con más vida fuera y con tiempo dedicado al deporte y el ocio, sobre todo en verano, aunque no hay que olvidarlo en invierno".

Su farmacia participa activamente en todas las campaña de prevención, porque como bien afirma "el sol es un amigo peligroso, lo necesitamos para la vitamina D, pero necesitamos foto protegernos porque cada vez hay más problema de salud".

"Por ello se nos ocurrió hacer nuestra propia línea de protección solar, la proporcionamos como consejo farmacéutico, y garantizamos la seguridad y eficacia que tienen los productos de farmacia", aunque está disponible todo el año, en verano mucho más así "forma parte de nuestra propuesta de cuidado para los que se acercan".

Esta es ya la segunda temporada de esta línea, y afirma que nació para buscar "nuevos nichos de mercado", y reconoce que "está funcionando muy bien porque cada vez hay más personas que se auto protegen".

La farmacia cuenta con varias referencias de bebes, niños y adultos porque cada uno tiene una piel diferente, pero su concienciación va más allá y además cuenta con un gabinete de análisis dérmico para ofrecer el gel o crema más conveniente.

Destaca que con esta fórmula, su farmacia es "responsable doblemente" porque lo es de la elaboración y la venta; y además la ofrecen "a un precio más económico a las personas".

Aunque el papel del farmacéutico en el laboratorio no es la más conocida, ellos son los encargados de la formulación magistral, así pueden tener propias líneas de cuidado personal, porque este profesional según afirma "está habilitado para todo lo relacionado con los medicamentos", porque como bien recuerda, "la industria farmacéutica nació en la rebotica de una farmacia, los laboratorios que hoy conocemos son los apellidos de los farmacéuticos que empezaron haciendo para sus pacientes, y luego para otras farmacias".

Recuerda al doctor Camacho, que en 1920 tenía una farmacia en Badajoz "con una potente industria en su farmacia" porque "abastecía de quinina a todo el ejército español".

Con su nueva línea no aspira a crecer mucho, pero si atender a sus pacientes con sus líneas propias.