Atrys Health: "Haremos líquido algún activo siempre que sea posible y el consejo lo vea bien"

Atrys Health ha celebrado hoy su junta general de accionistas. En ella, el ahora presidente no ejecutivo de la compañía, Santiago de Torres, ha indicado que "haremos líquido algún activo siempre que sea posible y el consejo lo vea bien", tras hacerse público que la compañía ha recibido una oferta de compra de Aspy.

Tal y como adelantó elEconomista.es, la compañía ha recibido una oferta no solicitada de un grupo industrial, cuya identidad no ha sido desvelada para hacerse con su división de prevención de riesgos laborales. La potencial transacción ha dividido al consejo, donde se sientan Santiago Torres, su presidente; Josep María Echarri, de la gestora Inveready; o Antonio Balselga, del family office de la familia Ybarra en dos bandos: quienes apoyan esta decisión y quienes no.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a través de un comunicado, el consejo de administración está valorando la oferta y mantendrá informado al mercado sobre cualquier decisión relevante que pueda adoptarse al respecto.

Atrys Health llevó a cabo una opa (oferta pública de adquisición) sobre Aspy en mayo de 2021 por 223,8 millones. Esta operación provocó un aumento en la capitalización de la empresa. Pasó de 316,3 millones a 520,3 millones.

Según de Torres, el objetivo de Atrys Health es crecer, refinanciar la deuda y hacer líquidos activos. "En el caso de que haya un activo que no es core, lo liquidamos y así permitir reducir la deuda", ha apuntado el presidente no ejecutivo.

El interés por Aspy responde a los buenos resultados cosechados por el área de prevención (división donde se engloba dicha participada). Fue la que registró una mayor facturación en el primer trimestre de 2025. En concreto, 21,9 millones, un 3,5% más, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Del total, Aspy es responsable del 39% del negocio, según su informe anual.

Hoy en día, este área monitoriza a un millón de pacientes y cuenta con 210 centros. Cabe hacer mención a las otras dos divisiones de la compañía: Atrys Diagnóstico, que posee una red de cuatro laboratorios de Anatomía patológica y genética y cinco centros de medicina nuclear; Atrys Oncología.

Asimismo, Atrys Health también ha puesto en el mercado un centro hospitalario en Portugal al tratarse de un activo que no es core para su negocio.

Refinanciar deuda

Atrys Health trabaja para poner en orden su deuda. "Estamos haciendo operaciones para refinanciarla", ha indicado Santiago de Torres. La compañía terminó el año con un pasivo de 159,7 millones de euros.

Para ello, la empresa ha contratado los servicios de Alantra para refinanciar 150 millones, una deuda cuyo vencimiento aún es lejano (2028). De hecho, Atrys ya se ha sentado a negociar con Deutsche Bank, ING y Caisse dé dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Cabe mencionar que gran parte de la deuda proviene de la compra de Bienzobas en junio de 2022. La compra se realizó por un importe de 76,3 millones, de los cuales 72,1 millones se pagaron en efectivo y el resto en acciones de la compañía.

Por otra parte, Atrys Health en su junta de accionistas ha apuntado que trabaja en todas las líneas de cumplimiento de gobernanza. Es más, tras esta junta de accionistas se han hecho efectivos los cambios que comunicó recientemente. Isabel Lozano pasa el testigo a Marian Isach, hasta ahora directora de la división de oncología, como nueva consejera delegada. También Santiago de Torres, fundador y hasta ahora presidente de la compañía, asume el cargo de presidente no ejecutivo.

Respecto a las acciones de la compañía, Santiago de Torres ha afirmado que "está francamente infravalorada". "Hemos aumentado mucho la liquidez y estamos convencidos de que cada vez hay más inversores en Atrys", ha indicado. "Nuestro objetivo es maximizar el valor de la acción a corto plazo", ha agregado la hasta ahora consejera delegada, Isabel Lozano.