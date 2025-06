Atrys recibe una oferta por Aspy y el consejo se divide ante una posible venta

El consejo de administración de Atrys Health lleva semanas tratando de resolver una disyuntiva: vender o no su filial Aspy. La compañía healthtech que desde el pasado mes de mayo dirige María Isach ha recibido una aproximación no solicitada de un grupo industrial, cuya identidad no ha sido desvelada, para hacerse con su división de prevención de riesgos laborales, según ha podido saber 'elEconomista.es' de distintas fuentes conocedoras del proceso.

La potencial transacción ha dividido al consejo, donde se sientan Santiago Torres, su presidente; Josep María Echarri, de la gestora Inveready; o Antonio Balselga, del 'family office' de la familia Ybarra -Caser Group, Global Porfolio Investments, Ion Ion y el equipo directivo tienen también participaciones significativas-, en dos bandos diferenciados entre quienes apoyan esta opción y quienes la rechazan. Los primeros defienden que es una buena estrategia para rebajar el apalancamiento de la empresa y los segundos creen que la venta conllevará perder sinergias y tamaño para la compañía.

En este último bloque se ha posicionado José Elías, conocido también por ser dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables. Elías, que ahora mismo ocupa los focos por su batalla en OHLA, donde está centrando sus esfuerzos para construir una plataforma de accionistas minoritarios bautizada como MOGA que fiscalicen la labor de los hermanos Luis y Mauricio Amodio en la constructora, es el principal accionista individual de la compañía (24,7%) a través de Excelsior Times.

Preguntada al respecto sobre una potencial transacción futura de Aspy, la compañía contesta que "el fuerte interés en Atrys y sus divisiones genera continuas propuestas de colaboración y potenciales adquisiciones de activos. La compañía evalúa de forma continua las potenciales oportunidades que surgen con el objetivo de maximizar la creación de valor para el accionista a largo plazo". La empresa también ha puesto en el mercado en los últimos meses un inmueble en Portugal al tratarse de un activo que no es core para su negocio.

El interés por Aspy responde a los buenos resultados cosechados en los últimos meses por el área de Prevención -las otras dos patas de negocio son Oncología y Diagnóstico-, donde se engloba dicha participada. Esta unidad de negocio creció un 3,5% hasta marzo, según la información remitida por la empresa ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hasta llegar a los 21,90 millones de euros. De todo lo cosechado, Aspy, a través de su matriz Aspy Global Services, es responsable de algo más de la mitad del negocio, de acuerdo a la última información anual de la compañía.

De terminar vendiéndose, Aspy habría protagonizado un viaje de ida y vuelta bajo el paraguas de Atrys en solo cinco años. La compañía fue adquirida en 2021 en medio de una oferta pública de adquisición (opa) que incluyó un canje de acciones y llevó precisamente a Elías a convertirse en principal accionista de Atrys tras finalizar el periodo de aceptación. La operación dio como grupo resultante una empresa más completa centrada en telemedicina en lengua castellana a nivel mundial y en radioterapia de última generación a nivel europeo.

Refinanciación en curso

En paralelo a la posible venta de la filial de riesgos laborales, Atrys sigue negociando con sus acreedores para poner en orden su deuda. Como publicó este medio en mayo, la compañía se ha hecho con los servicios del banco de inversión Alantra para sentarse con buena parte de sus acreedores para refinanciar hasta 150 millones de deuda. La empresa, que se ha sentado a negociar para ello con Deutsche Bank, ING y Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) -la firma canadiense tiene el 75% del dinero concedido-, busca de algún modo abaratar los términos y condiciones de este crédito cuyo vencimiento todavía es lejano (2028).

El acuerdo original con las entidades se firmó hace cinco años a través de un contrato de financiación 'senior' a un tipo de interés inicial de Euribor a tres meses +4,50%. El objetivo ya fue entonces "refinanciar la mayor parte de la deuda existente y obtener un calendario de vencimientos más favorables". La operación tuvo una sobresuscripción del 400% fruto del elevado apetito que despertó.