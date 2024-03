Cuál es la diferencia entre un Flat White y un latte: esta es la razón nutricional para probarlo

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo. Al haber tanta gente que lo toma a diario también hay una gran variedad para satisfacer cada gusto. La mayoría de las influencias sobre nuevas formas de tomar café provienen de Italia, Colombia o Estados Unidos, aunque en este caso, el Flat White nace en Australia y Nueva Zelanda.

Por estas islas también son grandes aficionados al café y por eso no sorprende que hayan diseñado su propia forma de tomar café aunque no es muy diferente del café con leche. La traducción literal de Flat White es 'blanco polvo', haciendo referencia a una variación del café con leche. En Australia y Nueva Zelanda pueden tardar hasta cinco minutos en servirlo para conseguir que sea espumoso y no espumoso a la vez.

Es como un café con leche pero se diferencia en la proporción entre los dos ingredientes. En el caso de los países de Oceanía, la cantidad entre ambas es más equilibrada dándole más protagonismo al sabor del café. También se diferencia que en Flat White no hay que dejar que la espuma se separe de la leche. Para ello agita en una taza la leche con una ligera espuma con el café espresso y ya tendrás el café de moda.

Diferencias entre el café Flat White y el latte

El Flat White y un latte son muy similares al hacerse con espresso, leche al vapor y espuma. La diferencia es que un Flat White se hace con leche al vapor con menos espuma que un latte, al usar microespuma. Además, el primero es más pequeño que el segundo.

Tanto el Flat White como el latte son bebidas cremosas a base de expreso. Se obtiene más sabor del espresso en el primero al tener menos leche. Por lo que el Flat White es una bebida más concentrada con un sabor más potente. Lo bueno de este café es que se puede hacer con alternativas de origen vegetal para hacer su espuma. Este tipo de café se recomienda para la quema de grasa, aportando un plus de vitalidad y energía.