Esta es la fórmula del médico en activo más longevo del mundo para vivir más de 100 años (y que tienes que incluir en tu estilo de vida)

Las historias de Shirley y Ruth, las dos hermanas de 106 y 103 años de edad, respectivamente, nos dan la esperanza para vivir muchos años. Ahora, la fórmula para conseguir la "eterna juventud" llega desde la ciencia, de la mano del médico en activo más longevo del mundo.

Así es, Howard Tucker, de 101 años de edad, es el médico en activo más longevo del mundo. Según explica el especialista en neurología, en una publicación de CNBC, cuando él nació, en 1922, la expectativa de vida promedio en Estados Unidos era de 58 años para los hombres y de 61 años para las mujeres. Hoy, la edad promedio de vida en ese país se sitúa en los 76 años.

Pero, hay quienes, por razones genéticas, o por estilo de vida, han llegado más lejos. Nos referimos al grupo de los denominados 'supercentenarios' o 'superlongevos', personas que han tenido la posibilidad de vivir más de 110 años y que representan a un porcentaje muy pequeño; 1 entre 100.000 personas, según un estudio de la Universidad de Montreal.

Cinco reglas de oro

En este contexto, el neurólogo, a partir de los consejos que le piden sus pacientes sobre cómo mantener una vida saludable, feliz y mentalmente alerta, ideó cinco reglas a partir de su propia experiencia como persona mayor y como médico.

Al respecto, señaló que "los buenos genes y un poco de suerte pueden dar una ventaja, pero aquí hay algunas reglas de estilo de vida que he seguido durante el último siglo".

1. Retrasar la jubilación (si es posible)

Ha estado trabajando durante más de 75 años, e incluso fue nombrado como el médico en activo más antiguo del mundo por Guinness World Records. Sara, su esposa durante 65 años, también sigue practicando el psicoanálisis y la psiquiatría a los 89 años.

"Durante la pandemia, traté pacientes cinco o seis días a la semana. Luego pasé a enseñar a médicos residentes hasta tres días a la semana. (Mi hospital acaba de cerrar, por lo que actualmente estoy haciendo un trabajo de revisión médica legal mientras busco otro puesto)", explicó.

"Si tiene la bendición de tener una carrera que disfruta y aún puede trabajar, considere retrasar la jubilación. Muchas personas que se jubilan y se vuelven inactivas en su rutina diaria corren un mayor riesgo de deterioro cognitivo", argumentó el experto.

2. Hacer ejercicios

Nadar, trotar, caminar y esquiar hasta bien entrada la década de los 80 le ha mantenido fuerte y saludable. "Si bien ya no esquío y no soy tan activo como antes, trato de recorrer al menos 5 kilómetros en mi caminadora a un ritmo acelerado la mayoría de los días de la semana. Ver películas clásicas de Turner de fondo ayuda a reducir el aburrimiento", confesó. "Los estudios han encontrado que algo tan simple como una caminata de 15 minutos al aire libre podría reducir el riesgo de muerte prematura en casi un 25%", agregó el científico.

3. No fumar

"Cuando estaba en la escuela secundaria en la década de 1930, le dije a mi padre que quería empezar a fumar. Él dijo: 'Eso está bien para mí. Pero ¿por qué alguien querría poner algo más que aire fresco en sus pulmones cuando la vida es tan corta como es?", recordó. "Eso inmediatamente le quitó la diversión y la emoción al tabaco para mí", confesó.

"Recuerdo haber asistido a reuniones médicas en las que los médicos, con un cigarrillo colgando de la boca, les decían a los pacientes que comenzaran a fumar porque refrenaría su apetito y calmaría sus nervios", manifestó.

Hoy en día, fumar cigarrillos provoca cáncer, derrames cerebrales, enfermedad arterial periférica, enfermedad arterial coronaria y otras enfermedades pulmonares y cardiovasculares.

4. Vida moderada

"La moderación nos permite vivir la vida al máximo y, al mismo tiempo, evita que nos excedamos y afectemos nuestra salud a largo plazo", recomendó el especialista.

"De vez en cuando me tomo un Martini y un filete de lomo neoyorquino, pero no todos los días. Sara es una excelente cocinera y me ha ayudado a mantener una dieta sana y variada", agregó. "El verdadero secreto de la longevidad es que no hay secretos. Pero vivimos todos los días y morimos una vez, por lo que debemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos".

5. Reinventar el conocimiento

Habiendo ejercido la neurología durante más de siete décadas, ha sido testigo de la evolución de la medicina desde las lobotomías hasta las últimas técnicas de imágenes computarizadas. "Disfruto mucho enseñar a mis residentes y estudiantes de medicina, y también aprendo mucho de ellos", sentenció.