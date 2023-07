La estricta dieta de un CEO para acortar su edad biológica a 18 años: 61 pastillas al día, 30 kilos de verduras y la sangre de su hijo

Sobre Bryan Johnson hemos hablado de la millonaria inversión que ha hecho para acortar su edad biológica y parecer de 18 años y de sus decisiones "extremas", como inyectarse la sangre de su hijo y la de su padre, para completar su plan 'Blueprint'. Hoy el multimillonario hace noticia porque ha revelado la cantidad de pastillas que consume, los kilos de verduras que come al mes y sus horarios como parte de su estricta dieta de la "eterna juventud".

Por estos días, la tendencia de salud y bienestar apunta a lograr el rejuvenecimiento a partir de la reducción de la edad biológica y las estrictas técnicas que se están aplicando para conseguirlo. En este contexto, entra en juego el sistema o plan 'Blueprint' creado por el CEO de Kernel, Byran Johnson. Y es que el empresario de 45 años, a partir de un rígido régimen de rejuvenecimiento de varios millones de euros al año, intenta acortar su edad biológica.

El estricto plan que parte a las 4:30 de la mañana

Para conseguirlo, parte de su plan incluye 61 pastillas todos los días, 30 kilos de verduras al mes, se despierta a las 4:30 am y se acuesta a las 8:30 pm. Cada hora de su día está reglamentada por un algoritmo creado a partir de un riguroso control corporal y la ciencia de más de 2.000 publicaciones académicas.

Para ello, el empresario tecnológico estadounidense invierte millones para detener el proceso de envejecimiento de su cuerpo y tiene un equipo de médicos que lo estudian constantemente mientras hace ejercicio y termina los "protocolos" o actividades de su intenso horario.

Se considera "la persona más monitoreada en la historia humana" y, sin embargo, insiste en que no es suficiente. "Nunca en toda mi vida he sido más feliz, más satisfecho o he tenido una conciencia más expandida. Compadezco la versión anterior de mí que estaba en esta montaña rusa buscando su próximo éxito todo el tiempo", manifestó Johnson en una conferencia de Fortune.

"Ni rosquillas ni pizza"

Johnson hace trampa, ni aplica alguna de las "emociones baratas" de la vida humana. Dedicar cada minuto de su vida a revertir el envejecimiento de sus órganos ha hecho que la vida sea mejor que nunca, afirmó. "Esto es lo que todos presuponen también, que de alguna manera desee una pizza o una rosquilla. No. Me enferma pensar en ello", agregó.

El plan 'Blueprint' de Johnson, lanzado en 2021, está tratando de crear una rutina para la salud y el bienestar de "humanos perfectos". Actuando como portavoz de los regimientos de la compañía, Johnson señaló que antes solía estar gobernado por "el deseo y el hambre de su mente, por comestibles o comida rápida".