Un hombre de 100 años logra el récord de más años trabajando para la misma empresa: este es su mejor consejo profesional

Hace un año, Walter Orthmann celebró dos hitos importantes: cumplir 100 años y romper el récord mundial de carrera más larga en la misma empresa. Oriundo de Brasil, Orthmann tenía solo 15 años cuando comenzó a trabajar como asistente de envío en una empresa textil en el estado brasileño de Santa Catarina, llamada Industrias Renaux SA (ahora conocida como RenauxView ), según Guinness World Records.

En 1938, Orthmann cogió el trabajo con el objetivo de ayudar a su familia mientras esta se encontraba en problemas económicos. Posteriormente, pasó a administración y se convirtió finalmente en jefe de ventas.

Trabajar en RenauxView le dio la oportunidad de viajar por todo Brasil, conocer gente de diferentes países, pero su parte favorita de tener un trabajo es el propósito, el compromiso y la rutina que conlleva. Se esfuerza por hacer ejercicio todos los días y todavía conduce a la oficina todas las mañanas.

"En 1938 se esperaba que los niños trabajaran para ayudar a mantener a la familia", dijo Orthmann, según un comunicado de prensa de Guinness World Records. "Como el hijo mayor de cinco hermanos, mi madre me llevó a buscar trabajo a los 14 años", confesó. Y desde esa edad ha logrado permanecer Orthmann en la misma empresa. Algo impensable en estos tiempos que corren.

Orthmann va a la oficina todos los días y, a pesar de sus 100 años, solo se preocupa por el presente: "No planeo mucho, ni me preocupo mucho por el mañana. Lo único que me importa es que mañana será otro día en el que me despertaré, me levantaré, haré ejercicio y me iré a trabajar. Hay que ocuparse del presente, no del pasado ni del futuro. Aquí y ahora es lo que cuenta", señaló.

"Te tiene que gustar trabajar"

Para Orthmann, el hecho de haber conseguido el reconocimiento Guinness es el logro del que más orgulloso se siente. Reconoce que parte de su éxito es que "te tiene que gustar trabajar". "Cuando hacemos lo que nos gusta, no vemos pasar el tiempo", reveló a Guinness World Records. Para él, el secreto del éxito es concentrarse en lo que está frente a ti y, además, en saber cuidarte. "Evito la sal, el azúcar y las cosas que dañan tus intestinos. Evito la Coca-Cola y otros refrescos".

