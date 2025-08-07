Inquietud y preocupación en España por el posible efecto secundario de este popular medicamento usado para bajar la fiebre

El paracetamol es uno de los medicamentos más utilizados en España frente al dolor y la fiebre. Siempre que se utilice de forma adecuada y respetando la dosis máxima diaria -además de las recomendaciones de los expertos-, es un fármaco muy eficaz y seguro.

También conocido como acetaminofén, conviene señalar que está disponible en el mercado de nuestro país en diversos formatos (en comprimidos, comprimidos efervescentes o bucodispersables, cápsulas y sobres, así como en supositorios y solución oral siendo estas últimas las formas farmacéuticas de elección en niños).

Más allá de aliviar el dolor, también puede reducir el placer y las sensaciones, según ha revelado una investigación realizada por investigadores de Estados Unidos y publicada en la revista científica Psychological Science. La cual, en las redes sociales, ha generado cierta polémica.

Al parecer, los especialistas separaron en dos grupos a 167 pacientes. El primer grupo tomó paracetamol y, el segundo, un placebo. A continuación, se analizaron intensamente todas las emociones de los participantes con fotografías e imágenes positivas y negativas.

Después de haber pasado 60 minutos, los pacientes evaluaron en escala del 0 al 10 las emociones que les provocaban estas 40 imágenes. Y lo que pasó aquí no dejó indiferente a nadie: los que tomaron paracetamol no lograron clasificar del mismo modo las imágenes como representativas de felicidad extrema o tristeza profunda.

En concreto, aquellos que tomaron el analgésico tuvieron una media en el resultado de sus emociones del 5,85; contra un 6,75 del otro grupo. Con todo ello, los científicos revelaron que el medicamento modifica la capacidad de sentir emociones de los usuarios y que puede limitar la alegría de las personas.

"Esto significa que usar paracetamol podría tener consecuencias de más amplio calado que las consideradas previamente", declaró el autor principal del estudio, Geoffrey Durso, un estudiante de doctorado de psicología social de la Universidad de Ohio (Estados Unidos).

Una opinión en la que también coincidió el profesor de psicología de la misma universidad, Baldwin Way, quien sostuve que "la mayoría de las personas" probablemente sea consciente de cómo sus emociones pueden ser afectadas cuando toman paracetamol.

Este nuevo efecto colateral del analgésico ha despertado cierta inquietud y preocupación entre las autoridades españolas. A medio plazo, los investigadores planean investigar si otros analgésicos como el Ibuprofeno o la Aspirina tienen el mismo efecto sobre las personas.