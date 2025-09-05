Un oncólogo dicta sentencia sobre los supuestos beneficios de tomar aceite de oliva para prevenir el cáncer

El aceite de oliva es uno de los alimentos más importantes de la dieta mediterránea. Y es que se trata de un ingrediente que no solo ha sido valorado durante siglos por su papel en la cocina, sino también por sus múltiples beneficios para el bienestar físico y mental.

En profundidad

De hecho, ofrece aspectos positivos para el cuidado de la salud cardiovascular, al reducir el colesterol malo y aumentar el bueno, gracias al ácido oleico y los antioxidantes. También, tiene propiedades antiinflamatorias, previene el envejecimiento prematuro y el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes.

Por si fuera poco, mejora la función cerebral y la salud de la piel, actuando como hidratante y protector contra los radicales libres. Pero tiene una función 'oculta' que ha desvelado el doctor José Cabala, cirujano oncólogo digestivo en Perú en su perfil de TikTok.

Más detalles

"Es uno de los principales alimentos que recomendamos a nuestros pacientes para prevenir el cáncer. Esto se debe a que es un poderoso antiinflamatorio y contiene ácidos grasos monoinsaturados y unas sustancias conocidas como catequinas. Estas son capaces de inhibir la proliferación de células cancerígenas en nuestro organismo", ha revelado el experto.

"También lo recomendamos para prevenir enfermedades cardiovasculares", ha añadido. Y no es para menos. El vídeo, como era de esperar, se ha viralizado rápido en la red social, con multitud de comentarios agradeciendo su labor y afirmando que lo pondrán en práctica en su día a día.

A tener en cuenta

Cabe destacar que el aceite de oliva se puede incorporar a una gran variedad de platos y preparaciones en nuestro país, tanto en crudo (sopas frías, pan o ensaladas, por ejemplo), como cocinado (sofritos, pizzas, pastas, guisos o sofritos, entre otros.

De igual forma, se usa para elaborar salsas (alioli o mayonesa), como ingrediente en postres y reposteria o para potenciar el sabor de bebidas. Para los más curiosos, es una realidad que, a día de hoy, en ciertas ocasiones se emplea como lubricante y en cosmética.