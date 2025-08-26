Los médicos advierten a todo el mundo de lo que no deben hacer con lentillas: "Nunca lo intentes"

Las lentillas o lentes de contacto suponen la mejor alternativa en cuanto a comodidad y estética en comparación con el uso de gafas. Si bien, un mal uso de estas puede conllevar graves problemas de salud, algo de lo que llevan tiempo advirtiendo los médicos.

En una de sus últimas publicaciones, el oftalmólogo Suraj Kukadia advirtió de que nadar en lagos, lagunas, jacuzzis o piscinas con lentillas aumenta significativamente el riesgo de infección: "Nunca lo intentes". De hecho, si este tipo de afecciones se complican pueden derivar incluso en la pérdida temporal de la visión que puede durar varios meses.

La causa

El principal causante de esto es un microorganismo llamado Acanthamoeba, un microorganismo presente en el agua dulce. Entre los principales problemas de salud que suele causar es la encefalitis y la queratitis amébica. Esta última se produce cuando el organismo se queda adherido a las lentillas —más concretamente entre la lente y el ojo—, a través de las cuales accede a la córnea.

Esta infección da lugar a un intenso dolor, enrojecimiento y fotofobia. En casos más graves, puede derivar en la formación de úlceras en la córnea que pueden llegar a ocasiones serios problemas de visión. Uno de los problemas es que en ocasiones suele confundirse con una conjuntivitis alérgica, retrasando la aplicación de un tratamiento adecuado.

Tratamiento

Generalmente, esta enfermedad requiere de la aplicación de fármacos antibacterianos, antifúngicos o antivirales que eliminen el patógeno. Si bien, si se producen graves complicaciones pueden ocasionar cicatrices que limiten la visión, aunque esto solo se da excepcionalmente.

Por ello, siempre al entrar al agua los médicos recomiendan la utilización de gafas graduadas de natación. En el caso de necesitar sí o sí el empleo de lentillas, es aconsejable que sean desechables diarias. Además, en caso de haber contraído la infección, es muy recomendable deshacerse tanto de la lentillas como del estuche contaminado donde se guardan.