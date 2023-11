Qué pasa si tengo una edad biológica más alta que la cronológica

La edad biológica no tiene por qué coincidir con la cronológica, es decir, nuestro cuerpo no tiene que ser acorde a la edad que hemos vivido. En algunos casos hay personas más jóvenes biológicamente, el problema está cuando la edad biológica supera a la cronológica. En este caso, se tiene un mayor riesgo de sufrir un ictus y demencia, especialmente demencia vascular. Esto lo asegura un estudio del Instituto Karolinska de Suecia que se ha publicado en el 'Journal of Neurology, Neurosegury and Psychiatry'.

Ese riesgo persiste si se tienen en cuenta otros factores como la genética, el estilo de vida y la socioeconomía. Cuanto más mayores nos hacemos, más probabilidades de tener enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos neurodegenerativos.

Los investigadores siempre se han fijado en la edad cronológica pero no tanto en la biológica. Cada persona envejece a un ritmo diferente y era una medida muy imprecisa. Para medir la edad biológica y su relación con las enfermedades, los investigadores usaron datos del Biobanco del Reino Unido, estudiando 325.000 personas de entre 40 y 70 años.

Cómo calcularon la edad biológica

Para calcular la edad biológica se tuvo en cuenta 18 biomarcadores, como los lípidos en sangre, glucemia, la presión arterial, la función pulmonar y el Índice de Masa Corporal. Tras esto, se estudió la relación entre estos biomarcadores y el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como ictus, Parkinson, ELA o demencia de aquí a nueve años.

"Si la edad biológica de una persona es cinco años superior a su edad real, la persona tiene un riesgo un 40% mayor de desarrollar demencia vascular o sufrir un ictus", afirmó uno de los investigadores. Así que si se ralentizan los procesos de envejecimiento del organismo en función de los biomarcadores, se puede reducir la aparición de dichas enfermedades.

El siguiente paso de estos investigadores es relacionar la edad biológica con enfermedades como el cáncer.