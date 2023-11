Un hombre con Parkinson desde hace más de 25 años vuelve a caminar gracias a una prótesis neuronal

Han creado una neuroprótesis que permite a los pacientes de Parkinson en fase avanzada vuelvan a caminar de manera normal. Esta habilidad la pierden nueve de cada 10 personas que sufren esta enfermedad. Este 'invento' ha sido creado por los neurocientíficos del Hospital Universitario de Lausana, Suiza.

Para demostrar su eficacia, han presentado al primer paciente que ha sido tratado con esta neuroprótesis. Marc Gauthier, un arquitecto francés de 63 años, ha sido la persona que ha vuelto a caminar gracias a este dispositivo implantado en su médula espinal que le permite controlar los músculos de las piernas. Marc tenía una discapacidad del 95% debido al Parkinson por lo que se desplazaba con mucha dificultad y en ninguno de los otros tratamientos que había recibido, se vieron mejoras. Hace dos años que le implantaron la neuroprótesis y ya puede caminar sin ninguna ayuda seis kilómetros y no tiene ni cansancio ni dolores.

Este dispositivo ha sido desarrollado por el neurocientífico Grégoire Courtine y la neurocirujana Jocelyn Bloch en Lausana, Suiza. Los resultados se han publicado este lunes en la revista Nature Medicine. "La idea a la larga es que este tratamiento esté disponible para cualquier paciente con Parkinson, como lo está el tratamiento mediante estimulación cerebral profunda para controlar los temblores y la rigidez que causa esta enfermedad", ha comentado Courtine.

La Fundación Michael J. Fox ha aportado un millón de euros al proyecto

Antes de tratar en personas, se hicieron ensayos con primates para ver cuanta potencia debían usar con la neuroprótesis, la zona que se debía estimular en cada caso y el mejor método. Ahora ya se está utilizando en un segundo paciente de Parkinson y otros seis voluntarios participarán en un ensayo clínico que comenzaría en el primer trimestre de 2024. Esta fase estará financiada por la Fundación Michael J. Fox, el actor que padece la enfermedad, que aportará un millón de dólares. Si todo sale bien, se hará un gran ensayo clínico.

El Parkinson, a diferencia de la paraplejia, no impide que el cerebro mande la instrucción del movimiento de las piernas a través de la médula espinal, solo los altera o debilita. Al ser una enfermedad asimétrica, afecta más a un lado del cuerpo y con la neuroprótesis se estimula la parte más afectada.

En el caso de Marc Gauthier, se le diagnosticó Parkinson con 36 años y reconocía que le costaba caminar, subir escaleras o levantarse de la silla e incluso "me caía cinco o seis veces al día", ha declarado él mismo, por lo que "me quedaba en casa" y "tuve que dejar de trabajar hace tres años". A pesar del dispositivo, sigue recibiendo tratamiento farmacológico y estimulación profunda con electrodos, ya que son eficaces para aliviar los síntomas de la enfermedad pero no para la alteración de la marcha donde los pies no responden a la voluntad de avanzar, uno de los problemas que más debilitan del párkinson.

El responsable del proyecto, llamado NeuroRestore, es el neuroingeniero español Eduardo Martín Moraud, que ha subrayado que Marc "tiene pleno control de sus movimientos" y que lo que han hecho es potenciar su capacidad natural de caminar pero que en ningún momento está controlado por la máquina.

Cómo funciona esta neuroprótesis

La neuroprótesis está compuesta de electrodos que se instalan encima de la médula espinal y se conectan directamente con un neuroestimulador que se implanta en la zona subcutánea del abdomen y que se controla desde fuera con un mando a distancia.

Para implantarlo, Jocelyn Bloch, ha explicado que es un procedimiento personalizado y que es en la propia intervención donde se prueba le efecto de los electrodos y se ve la posición y la potencia que necesita cada paciente.