Virus Chikungunya o del hombre doblado: la enfermedad que se transmite por la picadura de mosquito

En la lengua makonde, hablada por un grupo étnico del sureste de Tanzania y el norte de Mozambique, "Chikungunya" quiere decir "en postura retorcida". Y tanto allí como en el resto del mundo, este término se utiliza tanto para hablar del virus chikungunya como de la fiebre chikungunya. Recibe este nombre dado que el virus (y la enfermedad) fue descrita por primera vez en 1952 en la República Unida de Tanzania, aunque ya se ha detectado en más de 110 países de Asia, África, Europa y las Américas.

El virus chikungunya es un virus de ARN del género de los alfavirus, familia Togaviridae, transmitido por mosquitos. Este virus es el responsable de la fiebre chikungunya, la enfermedad vírica provocada por la transmisión del virus.

Transmisión del chikungunya

Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus chikungunya se transmite por medio de mosquitos, casi siempre Aedes (Stegomyia) aegypti o Aedes (Stegomyia) albopictus. Estos mosquitos, que pican principalmente de día, se alimentan al aire libre, y el Ae. Aegypti puede hacerlo también en interiores.

"Un mosquito no infectado puede ingerir virus al alimentarse de la sangre de una persona en cuya sangre circule el patógeno. A continuación, los virus pasan varios días replicándose en el interior del mosquito y acaban llegando a las glándulas salivales, desde donde podrán transmitirse a un nuevo hospedador humano cuando el mosquito lo pique. El virus comienza a replicarse de nuevo en esta persona recién infectada hasta alcanzar elevadas concentraciones en sangre, momento en el cual puede infectar a nuevos mosquitos y perpetuar así el ciclo de transmisión", explica la organización.

Síntomas del chikungunya

Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y ocho días después de picadura de un mosquito infectado. La enfermedad se caracteriza por la aparición de fiebre, generalmente acompañada de fuertes dolores articulares, (que suelen ser debilitantes). Otros signos y síntomas frecuentes son la inflamación de las articulaciones, dolores musculares, cefalea, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.

Los pacientes de muy corta o de muy avanzada edad presentan mayor riesgo de sufrir un cuadro clínico grave. En especial, los recién nacidos que resultan infectados durante el parto y las personas mayores con dolencias preexistentes pueden enfermar de gravedad, y en estos casos la fiebre chikungunya puede elevar el riesgo de muerte.

Diagnóstico del chikungunya

El método de detección principal consiste directamente en el análisis de muestras de sangre mediante una prueba de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa (RT-PCR).

Tratamiento del chikungunya

El tratamiento principal contra el virus consiste en combatir la fiebre y los dolores articulares con antipiréticos y analgésicos óptimos, administrar líquidos al enfermo y hacerle descansar. Lamentablemente y por el momento, no existe ningún antivírico específico para tratar las infecciones por el virus chikungunya. No obstante, actualmente hay varias vacunas que se encuentran en distintas fases de desarrollo, pero ninguna ha sido todavía autorizada ni hay tampoco ninguna vacuna comercializada que proteja de la infección por el virus chikungunya. Por ello, no hay mejor tratamiento que la prevención.

Prevención del chikungunya

La mejor protección frente al virus pasa directamente por evitar la picadura de mosquitos, quienes pueden portar el chikungunya. Por ello, es fundamental vaciar y limpiar una vez a la semana todo recipiente al aire libre que contenga agua, los lugares donde los mosquitos se reproducen y depositan sus huevos. También se pueden emplear insecticidas.

Como medida de protección durante los brotes de fiebre chikungunya, se recomienda llevar ropa que reduzca al mínimo la exposición de la piel durante el día. Para impedir la entrada de mosquitos en las viviendas hay que colocar mosquiteros en puertas y ventanas. También cabe aplicar repelentes que contengan DEET, IR3535 o icaridina en la piel o la ropa.

Las personas que duerman durante el día, como niños pequeños, enfermos y ancianos, deben utilizar mosquiteros tratados con insecticida para protegerse de los mosquitos que pican de día. Y las personas que viajen a áreas de transmisión activa del virus chikungunya deben observar precauciones básicas, como utilizar repelente de insectos, vestir con manga y pantalón largos y asegurarse de que las ventanas de la habitación tengan mosquitero para evitar la entrada de mosquitos.

Por último, las personas que presuntamente se hayan infectado por el virus debe evitar que lo piquen los mosquitos durante la primera semana de enfermedad, para que el virus no se transmita a un nuevo mosquito que a su vez pueda infectar a otras personas.