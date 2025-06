El podólogo Manu Vidal advierte sobre cómo hacer ejercicio con una lesión: "Es encontrar esa delgada línea entre ayudar al cuerpo o volver a fastidiarlo"

Las lesiones de las articulaciones son una de las afecciones más habituales entre muchas personas, cuyas causas van desde un movimiento erróneo durante la práctica deportiva, caídas o incluso por dolencias propias del envejecimiento. Si bien en algunos casos lo más recomendable es guardar reposo, en otros puede resultar muy positivo la práctica leve o moderada de ejercicio.

No obstante, una de las dudas más comunes es la cantidad de ejercicio y la intensidad de este que debe hacerse para lograr una recuperación exitosa sin que empeore la afección. Por ello, el podólogo Manu Vidal advierte a través de sus redes sociales de cómo medir esto sin que empeore la afección: "¿Te has lesionado alguna vez y durante la recuperación no sabías si estabas haciendo demasiado o demasiado poco? Bienvenido al limbo de la recuperación", comienza en una de sus últimas publicaciones.

La regla ideal

Generalmente, los expertos suelen pautar una serie de ejercicios terapéuticos con el fin de que se resuelva el problema de la lesión, no obstante, "pautar ejercicio terapéutico no es tan fácil como parece". Según este podólogo, "no es pautar tres series de 12 repeticiones ni mucho menos, es encontrar esa delgada línea entre ayudar al cuerpo o volver a fastidiarlo".

Esto es algo que solo puede llevar a cabo el propio paciente, puesto que los especialistas no saben el nivel de dolor que le causó un determinado ejercicio. "La regla es clara: no más de un 2 o 3 sobre 10 durante el ejercicio", explica Vidal. Si bien, esto se ha de medir 24 horas después de llevar a cabo el ejercicio: "Si estás igual o mejor, sigue así, y si empeoras tienes que ajustar volumen e intensidad en el ejercicio. Así de simple y así de difícil".

Otros tratamientos

Más allá de la práctica de actividad física moderada, dependiendo del tipo de lesión probablemente sea necesario otros tratamientos alternativos y/o complementarios como la ingesta de antiinflamatorios, la inmovilización de la zona afectada, la aplicación de hielo o, incluso, la cirugía en casos muy graves.

En cualquier caso, las lesiones de articulaciones y músculos pueden prevenirse fácilmente manteniendo un peso saludable, llevar a cabo un estilo de vida sano y equilibrado. Si lo que se busca es iniciarse en algún deporte, lo más recomendable es consultar con un experto que adapte los ejercicios a las condiciones físicas de cada persona.