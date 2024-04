El sencillo truco para incorporar a tus caminatas que arrasa en España: perderás peso rápido y sin esfuerzo

Caminar es una de las formas más sencillas de hacer ejercicio. Solo hace falta un poco de tiempo y ganas para poder practicarlo. Es una buena opción para perder peso y quemar calorías, para conseguir este objetivo hay factores que influyen, como la carga de peso y la velocidad.

Cuanto más peso se lleva y más tiempo se le dedique, más calorías se quemarán. Esta afirmación se apoya en un estudio publicado en 'The American Journal of Sports Medicine' que analizó a mujeres con sobrepeso que perdieron el 10% de su peso después de estar seis meses caminando a diario. En la investigación se descubrió que no adelgazaron hasta que no superaron los 30 minutos diarios de caminata.

Otro estudio elaborado por la Universidad de Sungkyunkwan, en Corea, descubrió que caminar entre 50 a 70 minutos tres a la semana durante tres meses, ayudaba a adelgazar 2,7 kilos. Puede ser que caminar 50 minutos seguidos suponga un gran esfuerzo físico y de tiempo. Una buena opción es dividir en dos caminatas de 25 minutos cada una, con ellos se rebaja 1,7 kilos más.

Caminar ayuda a aumentar el colesterol bueno, reducir el malo, bajar la presión arterial y es muy beneficioso para la salud mental. Otros consejos para adelgazar más es seguir esta rutina de caminar con una dieta hipocalórica. Más opciones es andar cada vez más rápido, por terrenos más complicados o caminar con pesas.