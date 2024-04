Ejercicios de 15 minutos: cinco rutinas para mantenerte activo incluso en días ocupados

El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, y más en los tiempos que corren, en los que la sobreabundancia de estímulos y tareas nos empujan a un estado de productividad permanente. Sin embargo, a menudo las limitaciones de tiempo se convierten en una excusa para no hacer ejercicio, ya que no queremos "perder tiempo" en ello. Sin embargo, mantenerse activo no requiere necesariamente pasarse horas en el gimnasio. Con rutinas de ejercicio de 15 minutos puedes neutralizar la vida sedentaria o la falta de actividad física y obtener beneficios significativos para la salud.

En este artículo compartimos cinco rutinas de ejercicios de 15 minutos diseñadas para realizarse en cualquier momento, incluso en los días más ocupados.

Rutina de 15 minutos para hacer en casa sin material

Esta rutina está diseñada para aquellos que desean ejercitarse en la comodidad de su hogar, sin necesidad de equipo adicional. Consiste en una serie de ejercicios de peso corporal que trabajan diferentes grupos musculares.

1 minuto de saltos de tijera : Comienza con los pies juntos y luego salta, extendiendo las piernas hacia los lados y los brazos hacia arriba. Alterna los pies en cada salto.

: Comienza con los pies juntos y luego salta, extendiendo las piernas hacia los lados y los brazos hacia arriba. Alterna los pies en cada salto. 1 minuto de flexiones : Apóyate en el suelo con las manos a la altura de los hombros y baja el cuerpo flexionando los codos. Mantén el cuerpo en línea recta y luego vuelve a la posición inicial.

: Apóyate en el suelo con las manos a la altura de los hombros y baja el cuerpo flexionando los codos. Mantén el cuerpo en línea recta y luego vuelve a la posición inicial. 1 minuto de sentadillas : Coloca los pies al ancho de los hombros y baja el cuerpo flexionando las rodillas, manteniendo la espalda recta y el pecho levantado.

: Coloca los pies al ancho de los hombros y baja el cuerpo flexionando las rodillas, manteniendo la espalda recta y el pecho levantado. 1 minuto de plancha : Apóyate en el suelo con los antebrazos y los dedos de los pies, manteniendo el cuerpo en línea recta desde la cabeza hasta los talones.

: Apóyate en el suelo con los antebrazos y los dedos de los pies, manteniendo el cuerpo en línea recta desde la cabeza hasta los talones. 1 minuto de burpees: Comienza de pie, luego baja al suelo en posición de flexión, haz una flexión, salta hacia adelante, y luego salta hacia arriba con los brazos extendidos por encima de la cabeza.

Rutina de cardio de 15 minutos

Esta rutina está diseñada para aumentar la frecuencia cardíaca y quemar calorías de manera eficiente en poco tiempo.

1 minuto de saltos de cuerda : Utiliza una cuerda de saltar y realiza saltos continuos, manteniendo un ritmo constante.

: Utiliza una cuerda de saltar y realiza saltos continuos, manteniendo un ritmo constante. 1 minuto de jumping jacks : Comienza de pie con los pies juntos y los brazos a los lados. Salta mientras separas las piernas y levantas los brazos por encima de la cabeza.

: Comienza de pie con los pies juntos y los brazos a los lados. Salta mientras separas las piernas y levantas los brazos por encima de la cabeza. 1 minuto de mountain climbers : Adopta la posición de flexión con las manos en el suelo y alterna entre llevar las rodillas hacia el pecho lo más rápido posible.

: Adopta la posición de flexión con las manos en el suelo y alterna entre llevar las rodillas hacia el pecho lo más rápido posible. 1 minuto de sprints en el lugar : Corre en el lugar a máxima velocidad durante un minuto.

: Corre en el lugar a máxima velocidad durante un minuto. 1 minuto de patadas de burro: Comienza en posición de tabla y alterna entre levantar una pierna hacia atrás, como si estuvieras pateando hacia el techo.

Rutina de 15 minutos para principiantes

Esta rutina está diseñada para personas que recién comienzan a ejercitarse o que tienen limitaciones físicas.

1 minuto de marcha en el lugar : Simplemente levanta las rodillas hacia el pecho mientras caminas en el lugar.

: Simplemente levanta las rodillas hacia el pecho mientras caminas en el lugar. 1 minuto de flexiones modificadas : Apóyate en el suelo con las rodillas en lugar de los pies para hacer flexiones.

: Apóyate en el suelo con las rodillas en lugar de los pies para hacer flexiones. 1 minuto de sentadillas con silla : Utiliza una silla para apoyarte mientras te sientas y te levantas, manteniendo la espalda recta.

: Utiliza una silla para apoyarte mientras te sientas y te levantas, manteniendo la espalda recta. 1 minuto de planchas de rodillas : Apóyate en el suelo con las rodillas en lugar de los pies para hacer la plancha.

: Apóyate en el suelo con las rodillas en lugar de los pies para hacer la plancha. 1 minuto de estiramientos: Dedica el último minuto a estirar los músculos principales, como los cuádriceps, isquiotibiales, espalda y hombros.

Rutina full body de 15 minutos

Esta rutina se enfoca en trabajar todos los grupos musculares principales en un corto período de tiempo.

1 minuto de sentadillas con salto : Realiza una sentadilla tradicional y luego salta explosivamente hacia arriba.

: Realiza una sentadilla tradicional y luego salta explosivamente hacia arriba. 1 minuto de flexiones de tríceps : Coloca las manos más cerca una de la otra que en las flexiones tradicionales, enfocándote en trabajar los tríceps.

: Coloca las manos más cerca una de la otra que en las flexiones tradicionales, enfocándote en trabajar los tríceps. 1 minuto de zancadas laterales : Da un paso hacia un lado y baja el cuerpo flexionando la rodilla, luego regresa a la posición inicial y repite en el otro lado.

: Da un paso hacia un lado y baja el cuerpo flexionando la rodilla, luego regresa a la posición inicial y repite en el otro lado. 1 minuto de fondos de tríceps en silla : Utiliza una silla para apoyar las manos y baja el cuerpo flexionando los codos.

: Utiliza una silla para apoyar las manos y baja el cuerpo flexionando los codos. 1 minuto de plank con elevación de pierna: Adopta la posición de plancha y alterna entre levantar una pierna hacia arriba, manteniendo el cuerpo en línea recta.

Rutina HIIT de 15 minutos

El entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) es conocido por su eficacia para quemar calorías y mejorar la resistencia en poco tiempo.

1 minuto de sprint en el lugar : Corre en el lugar a máxima velocidad.

: Corre en el lugar a máxima velocidad. 1 minuto de saltos de tijera : Realiza saltos de tijera a alta intensidad.

: Realiza saltos de tijera a alta intensidad. 1 minuto de burpees: Completa tantos burpees como sea posible en un minuto.

En todas las rutinas planteadas, lo normal es dejar un tiempo de descanso entre los distintos ejercicios. En función de si descansas 30 segundos, 1 minuto, 2 o más, tendrás mayor margen para realizar más repeticiones de la secuencia hasta completar los 15 minutos. Si tienes más tiempo, puedes alargar la rutina hasta la media hora o una hora.

Estas rutinas de ejercicios de 15 minutos son una excelente manera de mantenerse activo incluso esos días que no vas demasiado bien de tiempo. No cuesta tanto mejorar tu salud y bienestar físico, solo un poco de dedicación y compromiso. ¡Así que saca esos 15 minutos de tu día y comprueba los resultados en tu forma física!