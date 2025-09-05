Del peinado de Eugenia Silva inspirado en Audrey Hepburn a las transparencias de Georgina Rodríguez: los looks 'made in Spain' en el Festival de Venecia

El Festival de Venecia es más que un certamen de cine. Desde el pasado 27 de agosto al próximo sábado 6, la alfombra roja del Lido reúne a múltiples estrellas con sus mujeres looks. Aunque a nivel internacional han brillado grandes rostros como Emma Stone o Kaia Gerber, lo cierto es que la presencia española tampoco ha pasado desapercibida.

La modelo y empresaria Eugenia Silva deslumbró con un cuerpo repleto de plumas y bordados de pedrería. Todo ello con un corte sirena que realza su silueta. Para complementar su estilismo, Eugenia ha seleccionado una diadema joya que recuerda a la que llevó Audrey Hepburn en Una cara con ángel (1957).

Clara Galle apostó por un vestido de Armani de tul y rosa empolvado. Asimismo, la prenda destaca por sus pedrerías, su cuello redondo y por su volumen majestuoso en la falda.

Georgina Rodríguez tampoco faltó al Festival de Venecia. Presumiendo de su exclusivo anillo de compromiso, la modelo se enfundó en un vestido negro repleto de encaje.

La creadora de contenido Lola Lolita se decantó por un vestido joya con transparencias. La pieza tiene un favorecedor corte sirena y un escote en V que potencia su figura.

Entre las influencers españolas también destaca la presencia de Teresa Andrés Gonzalvo, quien posó con un elegante vestido de corte recto y escote palabra de honor.