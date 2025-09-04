Can Yaman deslumbra en la alfombra roja de Venecia y presume de amor con Sara Bluma

Los VIP siguen llenando Venecia con motivo de la 82ª edición del Festival de Cine, en una semana de cine, lujo y estilo que culminará el próximo sábado 6 de septiembre con la gala final, donde se conocerán las películas premiadas de 2025. Mientras tanto, el Lido no deja de recibir estrellas y caras conocidas en cada encuentro cinéfilo. Este jueves le ha tocado el turno a Elisa, el largometraje del director italiano Leonardo Di Costanzo, nominado al León de Oro a Mejor Película, y en su alfombra roja, los asistentes han presumido de estilo y mucho amor.

Sara Bluma y Can Yaman

Uno de los primeros en desfilar por la icónica pasarela roja ha sido el actor turco Can Yaman (35), que ha entrado del brazo de su novia, la DJ argelina, Sara Bluma (29). Ambos han regalado momentos de verdadera complicidad a los allí presentes, dejando claro que su relación va viento en popa. Cabe recordar que fue en junio cuando confirmaron su relación con un beso apasionado durante el Festival Global Series de Rímini, y este jueves ha vuelto a hacer de su amor uno de los grandes protagonistas de la tarde italiana.

El actor turco y la DJ argelina confirmaron su relación en junio

Para la ocasión, el protagonista de Pájaro soñador (Erkenci Kuç) ha apostado por un traje negro con un original estampado de silueta blanca en la chaqueta, combinado con una camisa blanca de rayas verticales negras, cuello abierto que dejaba ver unas cadenas metalizadas, y unos zapatos de vestir adornados con pedrería en tonos azulados. A su lado, su novia Sara Bluma ha deslumbrado con un vestido midi satinado en blanco, a juego con el estampado de la chaqueta de Yaman. De tirante cruzado en la espalda, ha completado el look con sandalias negras con pedrería plateada y un maxi collar de perlas negras.

Emanuela Fanelli

A la première de Elisa también ha acudido la actriz italiana, Emanuela Fanelli, con un espectacular vestido midi confeccionado en flecos negros, que ha combinado con unos stiletto a juego con el detalle de una tira lateral.

Beatrice Fiorentini

La joven actriz Beatrice Fiorentini ha conquistado a los presentes con su carismática sonrisa y un vestido estampado de estilo 'boho chic', en rojo con delicados bordados florales en rosa, detalles de pedrería y encaje verde.