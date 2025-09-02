Rebecca Ferguson, Sofia Coppola y Elettra Lamborghini deslumbran en el séptimo día en el Festival de Venecia: cristales, hombreras XL y drapeados

El glamour no cesa en la 82.ª edición del Festival de Venecia, que se celebra en la ciudad de los canales hasta el próximo sábado seis de septiembre. Tras ver desfilar a la atractiva Amanda Seyfried y escuchar el emotivo discurso de Kim Novak tras recoger su merecido León de Oro, esta nueva jornada-la séptima ya- llega con otras múltiples estrellas sobre la alfombra roja, como Sofia Coppola, Eva Herzigova, Rebecca Ferguson y Elettra Lamborghini.

Sofia Coppola ha seleccionado un diseño negro de Marc Jacobs. La prenda, de corte recto, destaca por su encaje floral, así como por sus mangas abullonadas y su cuello redondo. Esta elección coincide con el estreno en el festival de su primer documental como directora, Marc by Sofia, una mirada íntima y artística al diseñador, quien es también su amigo cercano.

Otra de las celebrities que han desfilado por la alfombra roja es Rebecca Ferguson. La intérprete también ha apostado por un diseño negro, pero mucho más estructurado. El vestido está confeccionado en un tejido de llama, hombreras XL, un fruncido en el pecho y una elegante cola.

La supermodelo Eva Herzigova ha escogido un vestido negro de terciopelo con hombreras y bordados de hojas doradas en la zona del pecho. Para complemtear su estilismo, apostó por un un peinado wet effect, un tipo de acabado que proporciona una sensación de cabello mojado y brillante.

Para el séptimo día del Festival, Elettra Lamborghini, cantante y heredera del imperio Lamborghini, se ha decantado por un vestido ajustado repleto de cristales. La prenda tiene escote corazón y un drapeado en la zona de la cadera.

Idris Elba, protagonista de A House of Dynamite, ha aparecido en la alfombra roja junto a su esposa, Sabrina Dhowre, con quien ha protagonizado algunos de los momentos más románticos de la jornada. El actor ha elegido un elegante traje gris combinado con una blusa negra de raso con lazo al cuello, mientras que Sabrina ha optado por un vestido midi blanco largo.