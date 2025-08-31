Cate Blanchett deslumbra en Venecia con la premiere de "Father Mother Sister Brother" de Jim Jarmusch

La nueva película de Cate Blanchett, Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch, cautivó al público del Festival de Cine de Venecia con una ovación de cinco minutos en la Sala Grande.

Blanchett interpreta a un par de hermanas junto a Vicky Krieps en este relato sobre tres familias distintas, mostró una sonrisa radiante mientras los aplausos llenaban el teatro. En la alfombra roja, la actriz se detuvo a firmar autógrafos mientras numerosos fanáticos gritaban su nombre. Adam Driver, otra de las grandes estrellas del filme, no pudo asistir a la premiere. Al finalizar los créditos, Jarmusch saludó personalmente a cada una de sus protagonistas –incluyendo a Blanchett, Krieps, Charlotte Rampling y Mayim Bialik– con un beso en la mano.



Su segunda alfombra roja de Venecia, esta vez para la película de Jim Jarmusch. El vestido negro de Maison Margiela Alta Costura luce apliques en la falda como grandes pétalos de plumas, y lo luce con botas de tacón de aguja de cuero

La película está estructurada como un tríptico que sigue tres historias independientes ambientadas en distintos países y centradas en las relaciones entre hijos adultos, sus padres distantes y entre ellos mismos. La primera parte, Father, se desarrolla en el noreste de Estados Unidos; Mother tiene lugar en Dublín, Irlanda; y Sister Brother transcurre en París, Francia. Completan el reparto Mayim Bialik, Tom Waits, Charlotte Rampling, Indya Moore y Luka Sabbat.

A sus inconcebibles 79 años, la protagonista de Portero de Noche luce un traje negro de Saint Laurent y bailarinas. Sencilla y elegante a más no poder.

La premiere marca el regreso de Jarmusch al Lido después de 22 años, desde que presentó Coffee & Cigarettes en 2003. A pesar de ser un habitual de Cannes, donde ha exhibido filmes como The Dead Don't Die en 2019, esta es su primera participación en Venecia en más de dos décadas. Los productores de Father Mother Sister Brother son Charles Gillibert (Annette), Joshua Astrachan, Carter Logan y Atilla Salih Yücer. La película fue producida por Saint Laurent Prods., Mubi y The Apartment (una compañía de Fremantle), en colaboración con Badjetlag de Jarmusch y CG Cinema de Gillibert. Richard Bolger y Conor Barry de Hail Mary co-produjeron la película, que también contó con el respaldo de Fís Éireann/Screen Ireland y financiamiento de equity de Cinema Inutile.