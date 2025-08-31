Georgina Rodríguez eclipsa en su llegada a Venecia y presume del 'pedrusco' con el que Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio

Venecia sigue recibiendo a estrellas por sus canales, y el motivo, no es otro, que el cine. Para algunos, esta cita ya es ineludible en su calendario. Hablamos de Georgina Rodríguez. La futura esposa de Cristiano Ronaldo ha llegado este domingo a la ciudad italiana levantando pasiones allá por donde pisa. Y ha deslumbrado más que nunca con su nuevo accesorio favorito: el 'pedrusco' —valorado en 5 millones de dólares— que el futbolista portugués le regaló para pedirle matrimonio hace apenas unas semanas.

"He llegado a mi querida Venecia", ha escrito la de Jaca en sus redes con un vídeo de cómo ha sido su llegada al aeropuerto veneciano. Para la ocasión, Georgina ha optado por un mono de seda ligera estampado con pequeños lunares blancos sobre fondo negro, que ha combinado con unos stilettos, gafas de sol y un maxi bolso a juego.

En las imágenes se le ve presumiendo de su anillo mientras recorre los canales a bordo de un taxi acuático, lanzando algún que otro beso al aire antes de llegar al Hotel Excelsior, donde ha aprovechado para cambiarse y se ha enfundado en un espectacular vestido negro ceñido al cuerpo, con cuello alto, manga corta y el detalle de una flor gris en el cuello.

Hace unas horas, Gio compartía también un carrusel de instantáneas de su fin de semana, incluyendo un vídeo donde se aprecia cómo brilla su anillo de compromiso cada vez que le da la luz.

Georgina y Cristiano Ronaldo