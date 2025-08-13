La novia de Cristiano Ronaldo sorprendió este martes a todos sus seguidores con la noticia más esperada: su boda. Después de nueve años juntos y cinco hijos, el futbolista y la modelo darán el último paso para consolidar su amor y presumían orgullosos del impresionante diamante ovalado que recibió la novia tras la pregunta del millón: "¿quieres casarte conmigo?". Un anillo del que todos han hablado en las últimas 24 horas por su exclusividad y su elevadísimo precio: al menos, cinco millones de euros. Pero Georgina, gran devota de la Virgen de Lourdes y de Paulo Coelho, ha reaparecido en redes para recordarnos lo que verdaderamente importa en toda esta historia: "El amor es la materia prima de cualquier sueño".

Ni las piedras preciosas, ni el platino ni la excepcional manicura francesa con la que lucía su nueva joya. Lo que realmente importa es el amor, el mismo que nació hace ya nueve años en una tienda de lujo en el centro de Madrid, cuando Cristiano Ronaldo la visitó para hacer unas compras y la de Jaca le atendió como dependienta. El flechazo fue inmediato y desde entonces no se han separado, formando una familia numerosa con cinco hijos: Junior, Eva y Mateo, que el portugués trajo al mundo gracias a un vientre de alquiler, y Alana y Bella, ya con Gio.

La nueva publicación de la modelo en sus redes sociales es una auténtica declaración de amor hacia el rey de los campos, pues a la frase de Coelho, estampada en blanco sobre un simple fondo rosa, ha añadido la canción By Your Side, de Sade, con frases tan románticas como "Cuando estés perdido, estaré ahí para guiarte" o "Te mantendré a salvo, te daré calor".

Habrá que esperar para conocer nuevos detalles del enlace. Cristiano y Georgina viven en Arabia Saudí, donde el portugués acaba de renovar con el Al-Nassr hasta 2027, aunque son muchos los que apuntan a que la pareja tirará de raíces y tradición y se dará el "sí, quiero" en Portugal o en España. Lo que está claro es que será una boda religiosa (ambos son muy creyentes) además de uno de los eventos más importantes (y lujosos) del año. El anillo de Gio, desde luego, ya marca la primera pista.