¡Habemus boda! La modelo de Jaca ha anunciado en redes sociales que Cristiano Ronaldo y ella están oficialmente prometidos y lo ha hecho con la imagen de sus manos entrelazadas y un impresionante anillo de compromiso: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", ha escrito Georgina Rodríguez.
Su historia de amor comenzó hace ya nueve años, cuando Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid, acudió a un conocido centro comercial para hacer unas compras. Allí le atendió una jovencísima Georgina Rodríguez, que acababa de instalarse en Madrid para conseguir su sueño de triunfar en el mundo de la moda. Así lo contó ella en su docuserie de Netflix: "Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza".
Desde entonces no se han separado y han formado una familia numerosa con cinco hijos: Junior, Mateo y Eva, que tuvo el portugués en solitario por gestación subrogada y a los que Gio ha criado como suyos, y Alana y Bella, hijas biológicos de ambos.
Por el momento no han trascendido más datos sobre el esperadísimo enlace, por lo que habrá que esperar para conocer la fecha y el lugar elegidos. En la actualidad, Cristiano y Georgina residen en Arabia Saudí, donde él ha renovado con el equipo Al-Nassr hasta el 2027.
