La alegría de Georgina por Cristiano frente a la amargura de Alice Campello por Morata: el otro Portugal-España

Este domingo fue un día muy importante tanto para Georgina Rodríguez como para Alice Campello. La primera fue testigo de como Cristiano Ronaldo levantaba la Nations League frente a España, que perdió en la tanda de penaltis. La primera celebró la victoria de los lusos en redes, mientras que la segunda, que recientemente habló de la depresión que Morata sufrió, no dejó ningún mensaje.

Aunque la de Jaca tenía el corazón partido entre su país, España, y el de su novio, Portugal, el amor siempre acaba ganando. Así las cosas, se mostró muy feliz en las redes con la victoria del conjunto luso. CR7 anotó un tanto en el 67 pero después se lesionó, en el 88, y no llegó a los penaltis. Georgina, tras todo esto, grabó la celebración desde la grada del Allianz Arena de Múnich y compartió un vídeo de su chico, como capitán, levantando la copa.

En cambio, en las redes sociales de Alice Campello no encontramos ningún mensaje tras la derrota de España. Álvaro Morata falló su penalti tras entrar a los cinco minutos de acabar el partido. Instalada en Turquía junto a sus hijos desde hace meses, cuando Morata fichó por el Galatasaray, desde allí han construido su nueva etapa. Fue en agosto del año pasado cuando sorprendieron al anunciar su separación, aunque finalmente sus caminos sentimentales se volvieron a unir al darse una segunda oportunidad.

Todo, además, coincidió con la mala racha del ex jugador del Real Madrid y el Atlético, que tras la victoria de España en la Eurocopa en verano del año pasado habló abiertamente de sus problemas de salud mental. Recientemente, como decíamos, la modelo italiana volvió a revivir esta dura etapa: "No podía más. Hubo un día que explotó. Le vi peor que nunca", dice sobre el capitán de La Roja en un adelanto del documental que se estrenará pronto en Movistar Plus+, Morata: no saben quién soy. "Separarnos fue un gran error", dijeron también tras su reconciliación. Sobre Morata, ahora, sobrevuela su retirada de la Selección. De esto habló el propio Álvaro tras la derrota este domingo frente al país vecino: "Es una posibilidad que no esté en septiembre", reconoció, a sus 32 años.