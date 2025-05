Depresión, ansiedad y ataques de pánico. El futbolista atravesó un auténtico infierno debido a unos problemas mentales que le obligaron a abandonar temporalmente los campos de juego y ponerse en manos de profesionales. Una época muy complicada que le generó graves problemas con su mujer, Alice Campello, de la que llegó a separarse. Ahora, la influencer (que se recupera de una intervención quirúrgica a la que se sometió en Nueva York) rompe su silencio en el documental Morata: no saben quién soy (próximamente en Movistar+) y habla por primera vez sobre la etapa más oscura del capitán de La Roja: "No podía más. Hubo un día que explotó. Le vi peor que nunca".

Fueron meses muy complicados en los que la modelo italiana se convirtió en el principal apoyo del futbolista, que rompía a llorar cada vez que tenía que ponerse las botas: "Yo le animaba, le decía 'Tienes que entrar en el campo y acordarte de ese niño que eras y el sueño que tú tenías", ha desvelado. Ella fue la primera en enterarse de lo que sufría Morata: "No podía más y cogí el teléfono y le dije a mi mujer, a mis amigos y a mi familia, a mis entrenadores y a compañeros, que no estaba bien, que tenía un problema muy grave y que no era capaz de continuar", confiesa él mismo en el documental. "No sabía el porqué de las cosas. Pasé de estar en el agujero más negro que puede haber a levantar la Eurocopa gracias mi familia, a mi mujer, a mis compañeros y a la ayuda de los profesionales".

Morata asegura que ha dado este paso para ayudar a otros en su misma situación: "Espero que pueda ayudar a todas las personas que puedan pasar por momentos así, para que hablen de sus problemas y no tengan miedo. Hay una parte de nuestras vidas que no se ve, hay problemas en la vida de cualquier persona, a veces no sabes ni por qué. Puedes tener todas la cosas bonitas del mundo, pero hay una parte de la cabeza que no controlas". Y destaca, además, que el apoyo de familiares y amigos es fundamental en la recuperación: "Tuve mucha suerte de haber abierto la puerta del despacho del Cholo" y encontrarse a "una persona a la que no le importaba el momento, ni la situación ni nada de nada, solo ayudar. Con De la Fuente igual. Y tuve también la suerte de llamar a Iniesta y a Bojan y que se preocuparan de mí cada día en este periodo".

Hay que recordar que Morata y Campello anunciaron su separación el pasado mes de agosto. Padres de cuatro hijos (Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella) aseguraron que los problemas de salud mental del futbolista junto con una depresión postparto de la modelo dañaron severamente la relación. El amor, sin embargo, se mantuvo intacto y se reconciliaron en enero: "Separarnos fue un gran error", dijeron. Ahora viven esta segunda oportunidad con madurez y muchas ganas de volver a ser felices en Turquía, tras el fichaje del deportista con el Galatasaray.

.