Alice Campello, hospitalizada en Nueva York y lejos de Álvaro Morata: "Me sacaron en silla de ruedas"

Alice Campello no pasa por su mejor momento. Recientemente tuvo que ser intervenida en Nueva York, lejos de su marido, Álvaro Morata, y ahora está centrada en recuperarse. Ella misma lo contó este domingo en su perfil de Instagram, cuando el futbolista se encontraba celebrando el título de la liga que conquistó con el club Galatasaray. La italiana no pudo estar presente por motivos de salud.

"Ahora mismo en Estambul están celebrando otro título de Álvaro y el Galatasaray y me hubiera gustado estar allí, pero me operaron hace poco (nada grave) y todavía no me siento tan bien como me hubiera gustado. Lamentablemente no puedo estar presente", reza el comunicado de la joven, que ha incluido una captura de pantalla en la que el deportista aparece hablando con ella a través de una videollamada.

La modelo también recurrió a la plataforma para contar el susto que se llevó nada más salir del centro hospitalario, cuando se encontraba recién operada: "Me operaron en Nueva York y tenía problemas para caminar, así que me tuvieron que sacar en silla de ruedas. Me quedé en shock porque unos italianos y españoles que me reconocieron me tomaron fotos a escondidas sentada en la silla de ruedas y se las mandaron a periodistas (quienes luego me contactaron y entendieron que no era buena idea publicarlas porque, gracias a Dios, todavía hay personas buenas y humanas)".

La creadora de contenido no entiende por qué la fotografiaron a la salida del centro: "Me parece terrible que, sin saber lo que tenía, una persona común y corriente de vacaciones me tomara fotos o vídeos en silla de ruedas y que los mandara a los periodistas". "Gracias a Dios no es nada grave, pero si así hubiera sido y me hubieran publicado, habrían causado un gran problema a mí, a mi familia y a mis hijos", zanjó.

Tras emitir este mensaje, los seguidores de la italiana le han enviado numerosos mensajes de ánimo, aunque ninguno de ellos ha destacado tanto como el que le ha escrito el propio futbolista públicamente. Morata le ha asegurado que la "echa de menos" y ha agradecido su apoyo. "Gracias por estar siempre ahí", reza su mensaje.