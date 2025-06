Se llama Pablo Boone y dice que trabajaba con la modelo de Jaca en los grandes almacenes situados en el Paseo de la Castellana donde surgió el flechazo entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Así, al menos, lo han relatado ellos todos estos años: ella trabajaba como dependienta y él acudió como cliente. Sin embargo, parece que el cuento de hadas no es tal y como lo han contado: "Yo estaba presente y me di cuenta de que no fue una casualidad, que él entró y se miraron y enamoraron. No, ellos se conocían de antes".

Concretamente, de la noche madrileña y un garito muy, muy exclusivo: "Se conocieron en la discoteca Opium, los dos iban allí a pasarlo bien, sobre todo ella, que estuvo con Santana y Miguel Ángel Silvestre antes de Cristiano", ha contado Pablo a Tardear. Asegura que hay imágenes que lo atestiguan y que cuando la relación en el futbolista y la de Jaca se afianzó, los asesores del portugués tomaron cartas en el asunto para "limpiar la imagen" de Georgina. "El representante de Cristiano la metió en la tienda de Gucci y luego la llevaron a Prada, pero era imposible porque la gente iba con las camisetas para que se las firmara y la tuvieron que sacar".

Pablo afirma que Georgina era muy ambiciosa en aquella época y se movía como pez en el agua por los ambientes más selectos: "Yo no sabía que ella se iba a liar con Ronaldo. Es verdad que era un poco prepotente e iba buscando lo que iba buscando". Y remata: "Ella ya iba de estrella cuando era dependienta".

Sea como fuere, está claro que la jugada les salió bien a ambos. Comenzaron su relación en 2016 y es una de las parejas más consolidadas del panorama deportivo. Viven en Arabia Saudita, donde él es la estrella del equipo Al Nassr, y han formado una familia numerosa con cinco hijos (Junior, Mateo y Eva, de Cristiano como padre soltero; Alana y Bella, con Georgina) a los que les cuentan que papá y mamá se enamoraron en una tienda del centro de Madrid.