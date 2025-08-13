Cristiano Ronaldo y Georgina se casan pero lo que nos importa es el anillo: precio, medidas, comparaciones y opiniones

Georgina Rodríguez ha hecho oficial lo que durante meses era objeto de especulación: su compromiso con Cristiano Ronaldo. Como ya recogimos, la modelo, empresaria y estrella de la televisión compartió este lunes una imagen en Instagram que no dejaba espacio para interpretaciones. En la foto, su mano —adornada con una manicura francesa impecable y un brillo natural— sostiene un deslumbrante anillo ovalado que eclipsa todo lo que lo rodea. Debajo, otra mano, que no ha sido mostrada por completo pero que aparece etiquetada con el nombre de Cristiano, sujeta la suya con delicadeza.

La publicación venía acompañada de una frase breve, directa y cargada de romanticismo: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". Con esas palabras, Georgina confirmaba el paso más esperado en su relación con el delantero portugués.

Sin embargo, y como suele ocurrir en el universo de las celebridades, el protagonismo se lo llevó inmediatamente otro detalle: el anillo. El diamante de corte ovalado que luce Georgina no es simplemente grande; es una pieza que rompe todos los estándares de lo habitual en joyería, en anillos de compromiso. En cuestión de horas, la imagen se convirtió en tema de conversación mundial, y las redes se llenaron de comentarios, memes y comparaciones.

Algunos usuarios bromearon diciendo que la piedra recordaba a un Ring Pop, la famosa piruleta con forma de anillo. Otros, con algo más de ironía, aseguraban que su valor podría financiar la lucha contra el hambre en varios países. La influencer de joyería Julia Chafé resumió la impresión general con humor: "Para llevar esta piedra todos los días vas a necesitar cirugía de reconstrucción de dedo. Doloroso, pero vale la pena".

Un romance que empezó en Madrid

Cristiano Ronaldo, de 40 años, y Georgina Rodríguez, de 31, se conocieron en 2016 en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como dependienta. En ese momento, él era la gran estrella del Real Madrid. Desde entonces, su relación ha sido objeto de atención mediática constante, marcada por apariciones públicas, viajes, eventos benéficos y la formación de una familia que ha crecido tanto en número como en popularidad.

Actualmente, Ronaldo juega en el Al Nassr de Arabia Saudí, pero su proyección internacional sigue intacta: es la persona más seguida en Instagram, con más de 660 millones de seguidores. Su vida personal, profesional y hasta sus elecciones de moda generan tendencias globales, y su compromiso con Georgina no ha sido la excepción.

Un diamante fuera de escala

La magnitud del anillo ha sorprendido incluso a expertos en joyería acostumbrados a piezas de lujo. Anya Walsh, especialista de la firma londinense 77 Diamonds, reconoce que pocas veces se ve un diamante de ese tamaño en compromisos, incluso entre celebridades y multimillonarios. Según sus cálculos, la piedra central podría rondar los 35 quilates, con un valor mínimo de cinco millones de dólares.

"Normalmente, las piedras en anillos de compromiso de famosos están entre dos y cinco quilates, quizás alguna vez ocho o diez. Esto es de otra liga. El diamante ocupa casi un tercio del dedo de Georgina", afirma Walsh en The New York Times.

El diseño del anillo no es casual. Además de la piedra principal de corte ovalado, incluye dos diamantes ovales más pequeños en los laterales, formando una trilogía que simboliza pasado, presente y futuro. Según Olivia Landau, fundadora de una importante joyería, cada una de esas piedras secundarias podría rondar los tres quilates.

Landau cree que se trata de un diamante natural, dada la afición de Georgina por las joyas de alto valor y su estilo maximalista. "Es coherente con lo que hemos visto de ella hasta ahora: piezas llamativas, de gran presencia y elaboradas con materiales de la máxima calidad", señala.

Comparaciones con joyas legendarias

El anillo ha sido comparado con otros que han pasado a la historia de la joyería de celebridades. Entre ellos, el de 35 quilates que James Packer regaló a Mariah Carey en 2016, valorado en varios millones de dólares; el legendario diamante de 33 quilates que Richard Burton obsequió a Elizabeth Taylor en 1968, vendido por 8,8 millones en una subasta de Christie's en 2011; o el "anillo de disculpa" de Kobe Bryant a su esposa Vanessa en 2003, que costó alrededor de 4 millones de dólares.

La piedra de 33 quilates de Elizabeth Taylor en 1969

Anillo de diamante morado de ocho quilates de Vanessa Bryant en 2003

Más recientemente, se ha recordado el anillo ovalado que lució Lauren Sánchez en su boda con Jeff Bezos en junio de este año. Sin embargo, el de Georgina destaca por su proporción y presencia, generando un impacto inmediato tanto en el sector joyero como entre sus seguidores.

Tendencia asegurada

Según Walsh, la elección de un diamante ovalado es coherente con la búsqueda de una estética romántica y delicada. Este tipo de corte es el segundo más popular entre los clientes de 77 Diamonds, solo por detrás del brillante redondo, y representa aproximadamente el 20 % de sus ventas. Su forma alargada también tiene un efecto visual que estiliza la mano, lo que lo convierte en una opción frecuente entre quienes buscan elegancia sin perder presencia.

En este caso, sin embargo, el adjetivo "delicado" se queda corto. Expertos como Ann Grimmett, de Jared Jewelers, estiman que la pieza podría estar entre los 30 y 40 quilates, con un coste que oscilaría entre los 5 y los 15 millones de dólares. Por su parte, el joyero de celebridades George Khalife cree que podría situarse entre los 20 y 25 quilates, con un valor mínimo de 5 a 7 millones, y una calidad VVS cercana a la perfección en color y pureza.