La reacción viral de Belén Esteban al anuncio de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina: "No jodas olé"

Fue la gran noticia de la crónica social de este lunes, el anuncio de compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en sus redes. Un anillo de diamante XXL de 40 kilates y seis millones de euros es el que lució la modelo de Jaca en sus redes sociales, junto a las palabras: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". Pero el anuncio y el anillo no es lo único que se ha convertido en viral, también una de las reacciones que llegaron en el muro de los comentarios.

Se trata de la de Belén Esteban, que bajo la foto escribió, junto a varios corazones de color rojo: "No jodas olé". Estas palabras han generado muchos comentarios en redes aplaudiendo la espontánea reacción de la princesa del pueblo. "Pedrolo el de Georgina. Mama mía, así sí, así yo también quiero. Pd: el comentario de Belén Esteban somos todas" o "Belén Esteban reaccionando a la boda de Georgina y Ronaldo. Grito", se lee entre los mensajes de X.

Pedrolo el de Georgina. Mama mía, así sí, así yo también quiero



Pd: el comentario de Belén Esteban somos todas pic.twitter.com/6qd7efIe9d — Multisentidos ? (@MultiXmas) August 11, 2025

Belén Esteban reaccionando a la boda de Georgina y Ronaldo GRITO ?? pic.twitter.com/si58AMkixh — Alba Medina (@albammmedina) August 11, 2025

Bajo la publicación de Georgina también reaccionaron otros famosos como Mala Rodríguez ("Enhorabuena"), Melani Olivares (con unos corazones) o Paula Echevarría ("Felicidades chicos, viva el amor").

El compromiso de Georgina y Cristiano

Su historia de amor comenzó hace ya nueve años, cuando Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid, acudió a un conocido centro comercial para hacer unas compras. Allí le atendió una jovencísima Georgina Rodríguez, que acababa de instalarse en Madrid para conseguir su sueño de triunfar en el mundo de la moda. Así lo contó ella en su docuserie de Netflix: "Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza".

Desde entonces no se han separado y han formado una familia numerosa con cinco hijos: Junior, Mateo y Eva, que tuvo el portugués en solitario por gestación subrogada y a los que Gio ha criado como suyos, y Alana y Bella, hijas biológicos de ambos. Vivieron su peor momento en abril de 2022, cuando perdieron a Ángel, el mellizo de Bella. El niño no sobrevivió al parto y sus padres lo comunicaron en redes sociales: "Es el dolor más grande que cualquier padre puede sentir. Solo el nacimiento de nuestra niña nos da fuerzas para vivir este momento con algo de esperanza y alegría".

Por el momento no han trascendido más datos sobre el esperadísimo enlace, por lo que habrá que esperar para conocer la fecha y el lugar elegidos. En la actualidad, Cristiano y Georgina residen en Arabia Saudí, donde él ha renovado con el equipo Al-Nassr hasta el 2027.