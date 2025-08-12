Georgina Rodríguez se casa y no lo hace con un anillo cualquiera. Cristiano Ronaldo ha encargado para ella un diamante XXL que ella ha mostrado en redes sociales para anunciar el compromiso, una magnífica pieza que ha deslumbrado incluso a reputados joyeros que así, a simple vista, han hecho una primera valoración: "Su precio rondaría entre los cinco y los seis millones de euros".

Lo asegura Ignacio Torres para OkDiario. El experto afirma que no se trata de un diseño exclusivo aunque el corte de la piedra no es muy habitual: "No existen muchas así". Este tipo de piezas son muy complicadas de tasar sin un análisis detallado, pero se trata de un solitario de talla oval acompañado por otros dos diamantes más pequeños, todos ellos de gran pureza, cuyo precio no bajaría de los seis millones de euros: "Podría costar incluso 10 o 12", afirma Torres.

De ser así, Cristiano habría convertido a Georgina en la novia con el segundo anillo de compromiso más caro de toda la historia de las celebrities. El récord, de momento, lo ostenta la actriz Liz Taylor, que lució un diamante rectangular de corte Asscher con más de 33 quilates y valorado en 8,8 millones de euros. Fue un regalo de Richard Burton y se bautizó como 'el diamante Krupp' o el 'diamante Taylor-Burton'. Tras su muerte, fue subastado en Christie's.

La de Jaca habría superado a Grace Kelly, en el segundo puesto hasta ahora, a quien el príncipe Rainiero regaló una joya de Cartier con un impresionante diamante rectangular de 10,48 quilates, flanqueado por dos baguettes y valorada en unos 4 millones de euros.

