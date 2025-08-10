La verdadera historia detrás del anillo de compromiso que Rainiero de Mónaco regaló a Grace Kelly

Un anillo siempre encierra una historia. Puede ser un relato de amor, de estatus social o de poder. El que recibió Grace Kelly del príncipe Rainiero III de Mónaco en 1956 reúne las tres cosas, y su leyenda fascina casi siete décadas después.

Se trata de una joya de Cartier, con un impresionante diamante rectangular de 10,48 quilates, flanqueado por dos baguettes, valorada en unos 4,4 millones de dólares actuales (unos 4 millones de euros). Pero para entender su significado, hay que retroceder al 6 de mayo de 1955, día en que una estrella de Hollywood y un soberano europeo se cruzaron por primera vez.

La cita estaba fijada a las tres de la tarde, en el marco de la octava edición del Festival de Cannes. Él, Rainiero III, hijo de la princesa Carlota y de Pierre de Polignac, reinaba en Mónaco desde 1949 con el objetivo de reforzar la imagen y el brillo de su pequeño Estado. Ella, Grace Kelly, actriz nacida en Filadelfia, acababa de ganar un Oscar por su papel en La angustia de vivir (1954) y se encontraba en plena promoción. Durante ese rodaje, había tenido un sonoro romance con William Holden, como antes había vivido otros con Clark Gable o Gary Cooper, el Aga Khan y otra docena de actores, muchos de ellos casados. Tenía 26 años, era una absoluta celebridad en Hollywood, había rodado 11 películas y un Oscar, además de alguna otra nominación.

El encuentro, organizado por la revista Paris Match, tuvo lugar en el Palacio del Príncipe, a pocos kilómetros de Cannes. Grace, de 25 años, aceptó posar para unas fotografías junto al monarca de 31 años. Aquel primer cruce de miradas marcaría el inicio de una relación que, sin que ninguno lo supiera entonces, acabaría en matrimonio.

En los días siguientes comenzaron a intercambiar cartas en secreto. Entre líneas se fueron conociendo, confesando inquietudes y forjando un vínculo que pronto se transformó en amor.

Una propuesta transatlántica

En diciembre de 1955, Rainiero decidió cruzar el Atlántico para pasar las Navidades con la familia Kelly, aunque su objetivo real era pedir la mano de Grace. Desde aquel encuentro en Cannes no se habían vuelto a ver en persona. La noticia del compromiso, anunciada poco después, provocó una auténtica euforia mediática en Estados Unidos y Europa.

Siguiendo la tradición, el príncipe regaló a su prometida un primer anillo de Cartier, con rubíes y diamantes. Sin embargo, al observar las joyas ostentosas que lucían las compañeras de la actriz en Hollywood, Rainiero encargó a la misma casa joyera una pieza que estuviera a la altura del glamour de Grace Kelly: el célebre diamante de 10,48 quilates que ella llevaría en su última película, Alta Sociedad (1956), dirigida por Charles Walters.

Una boda de cuento

El enlace civil tuvo lugar el 18 de abril de 1956, en la sala del trono del Palacio Principesco de Mónaco. Ese día, Grace Kelly se convirtió oficialmente en princesa de Mónaco. La ceremonia religiosa se celebró al día siguiente en la antigua Catedral de San Nicolás, reemplazada posteriormente por la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada.

El acontecimiento fue retransmitido a 30 millones de espectadores y congregó a 600 invitados, entre ellos celebridades, aristócratas y jefes de Estado. La novia lució uno de los vestidos más icónicos de la historia de la moda, confeccionado en encaje, seda y perlas por la diseñadora Helen Rose, de los estudios MGM.

Una vida dedicada a Mónaco

Grace y Rainiero tuvieron tres hijos: Carolina (1957), Alberto (1958) y Estefanía (1965). La actriz abandonó su carrera cinematográfica en pleno apogeo para dedicarse a sus deberes como soberana.

El 13 de septiembre de 1982, la princesa Grace falleció trágicamente a los 52 años en un accidente de tráfico, mientras viajaba junto a su hija menor. La noticia conmocionó al mundo entero. Rainiero, profundamente afectado, nunca volvió a casarse y permaneció fiel a su memoria hasta su muerte el 6 de abril de 2005.

Hoy, el anillo de compromiso de Grace Kelly sigue siendo uno de los símbolos más reconocibles de la historia de las joyas reales: un reflejo de un romance que unió a Hollywood con la realeza, y que convirtió a una actriz en princesa para siempre.