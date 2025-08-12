La manicura con la que Georgina Rodríguez presume de su exclusivo anillo de compromiso: uñas XL y con efecto nacarado

Después de nueve años juntos y cinco hijos en común, Georgina Rodríguez (31) anunció este lunes a través de su perfil de Instagram que está oficialmente prometida con Cristiano Ronaldo (40). "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió la protagonista de Soy Georgina.

La noticia de su compromiso-muy esperada en el mundo de la crónica social- llegó con una fotografía del anillo de pedida, un solitario de talla oval acompañado por otros dos diamantes más pequeños, todos ellos de gran pureza, cuyo precio no bajaría de los seis millones de euros.

Mientras presumía de la exclusiva alianza, la modelo lució una elegante manicura francesa en tonos nudes. Sin descuidar el toque de tendencia, Georgina optó por una forma stiletto, es decir, alargadas y afiladas.

Para acompañar a su anillo, pero sin restarle protagonismo, Georgina añadió a su manicura el efecto nacarado, un acabado que imita el brillo suave e iridiscente de una perla.

Cómo recrear la manicura de Georgina

Basta con limar las uñas hasta lograr la forma stiletto, alargada y puntiaguda, y aplicar una base nude de acabado natural. Después, se traza la clásica línea blanca en las puntas para la manicura francesa y, finalmente, se sella todo con un esmalte nacarado o top coat perlado que aporte ese brillo iridiscente característico. El resultado: unas manos elegantes, sofisticadas y listas para lucir cualquier joya de ensueño.