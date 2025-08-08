Si hay alguien capaz de convertir en tendencia cualquier tipo de estilismo, esa es Kylie Jenner. A sus 27 años, la modelo y empresaria cuenta con una legión de seguidores en su perfil de Instagram-392 millones-, además de una marca de cosmética sumamente rentable. Por ello, no es de extrañar, que cada look de maquillaje, peinado o prenda de ropa que comparte se convierta rápidamente en un fenómeno absoluto.

Uno de los últimos consejos de belleza que ha compartido, además de su secreto para eliminar las imperfecciones con tan solo dos productos, es su manicura estrella para el verano.

Se trata de una francesa que recuerda a las que predominaban en la industria beauty a finales de los años 90. A diferencia del clásico diseño, donde la punta blanca es fina y delicada, esta versión destaca porque la zona blanca cubre una parte más amplia de la uña, generando un look más atrevido y llamativo.

Este diseño aporta un equilibrio perfecto entre elegancia y tendencia, ideal para quienes quieren lucir unas manos sofisticadas pero con un toque contemporáneo. Además, su versatilidad permite que combine tanto con looks casuales como con estilos más formales y festivos.

Varias celebrities, como Hailey Bieber, Bella Hadid, Rihanna y Gigi Hadid, han apostado por esta versión de manicura recientemente, consolidándola como un clásico del verano junto con los tonos pastel.