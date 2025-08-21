Georgina Rodríguez, una novia 'sport': sustituye su alianza por un arsenal de joyas y los combina con este espectacular conjunto deportivo

Georgina Rodríguez se ha coronado como una de las protagonistas de este verano tras anunciar su compromiso con Cristiano Ronaldo, con quien hace unos días compartió un comunicado en el que anunciaban sus planes de boda, y, de paso, mostraban el anillo millonario que, a partir de ahora, la modelo de Jaca lucirá en el anular. Se trata de una noticia muy emocionante para ambos, que en estos nueve años de relación han formado una bonita familia y han participado en proyectos conjuntos, como Soy Georgina, su documental en Netflix. De hecho, a la influencer le salen propuestas a borbotones. La última es una colaboración que ha acompañado de un espectacular posado que ella misma ha publicado en Instagram.

La modelo de 31 años ha compartido unas fotografías a orillas del Mar Rojo en las que luce un conjunto de running de Alo Yoga, firma de la que es embajadora. Unas imágenes donde también destaca su nuevo y veraniego peinado y, en una de sus manos, un anillo de grandes dimensiones. Eso sí, no es el de compromiso. Los 40 kilates los dejó en casa, a buen recaudo. No se lleva un anillo de seis millones de euros todos los días.

Georgina, una 'runner' con estilo

La prometida del jugador del Al-Nassr viste en las fotografías un top estilo sujetador, microshorts y zapatillas de deporte, varias piezas de color blanco que contrastan con el atardecer que deja a sus espaldas en la costa de Arabia Saudí. Podríamos decir, de hecho, que el color del conjunto podría no ser casual, teniendo en cuenta que en un tiempo se vestirá de novia.

Georgina acompaña el outfit con pendientes de diamantes, un collar con piedras a juego y el citado anillo. En cuanto al peinado, es fiel a su larguísima melena, aunque en esta ocasión las ondas están más pronunciadas y asoman unas pequeñas trenzas. En sus historias de Instagram también ha publicado imágenes del reportaje en las que aparece visiblemente feliz y corriendo por la playa. Su estilismo es cómodo para hacer deportes de intensidad como el running, aunque también es útil para practicar yoga o pilates.

Su compromiso: ¿propaganda de Arabia Saudí?

La influencer y Cristiano llevan dos años viviendo en Arabia Saudí junto a sus hijos, desde que en 2022 Ronaldo firmara un contrato millonario para incorporarse al Al Nassr. Desde entonces, su vida familiar se ha convertido en un escaparate que refleja los límites (y, en ocasiones, las contradicciones) de los rápidos cambios sociales que experimenta el país bajo el liderazgo del príncipe heredero Mohamed bin Salmán. Estamos a años luz de una democracia, pero el príncipe ha impulsado reformas que han vuelto casi irreconocible a la nación ultraconservadora que era antaño: se han relajado ciertas restricciones sociales. Eso sí, al mismo tiempo se ha reforzado la represión política.

La vida en Riad es ahora muy distinta a la de hace apenas una década. Podemos ver mujeres con pantalón corto o top en la calle, a pesar de que los reglamentos de decoro lo prohíben. Hace algunos años, además, una mujer podía ser detenida simplemente por viajar en coche con un hombre que no fuera de su familia. Un contrasentido aún mayor si se considera que hasta 2018 no se les permitió conducir. Hoy, la situación es más ambigua: ¿se permite oficialmente el noviazgo, la convivencia sin matrimonio, un embarazo fuera del matrimonio? En este contexto, la convivencia pública de Ronaldo y su novia plantea preguntas sobre la flexibilidad de las normas.

El Centro de Comunicación Internacional del gobierno saudí fue preguntado acerca de si las relaciones y la cohabitación fuera del matrimonio son ya toleradas, o si al portugués, icono mundial del deporte, se le ha concedido un trato especial. No hubo respuesta. Tampoco hubo respuesta de los representantes del ex madridista sobre si estas cuestiones sociales influyeron en su decisión de casarse ahora. Lo cierto es que Ronaldo, de 40 años, ha jugado con la ambigüedad: en varias ocasiones ha presentado a Georgina como su esposa, aunque ella, en su reality de Netflix, ha insistido en que el matrimonio llegará "algún día". El propio futbolista declaró en tono relajado: "Siempre le digo: cuando llegue ese clic, nos casamos".