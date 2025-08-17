Se cumple apenas una semana desde que Cristiano Ronaldo le pidiera la mano a Georgina Rodríguez con un anillo XXL de 45 quilates, valorado en más de 6 millones de dólares, y desde entonces no se habla de otra cosa. Por ahora, los detalles de la que promete ser la boda del año siguen siendo un misterio, aunque algunos señalan que el enlace se podría celebrar al final de la temporada del futbolista. Pero, más allá del anillo y los preparativos, el foco mediático ahora también se centra en el pasado familiar de Georgina, la protagonista de este romance, que al final se ha ganado el anillo nupcial nueve años después de que iniciara una relación con el delantero portugués.

Tal y como ella misma contó en su documental, Yo soy Georgina, fue criada por su madre en un pequeño pueblo de Huesca, en Jaca, junto a su hermana Ivana. De su padre no dio muchos detalles, simplemente se limitó a decir que falleció en Argentina, su ciudad natal, y que no pudo asistir al funeral. De lo que no habló fue de que su padre fue detenido por tráfico de drogas y estuvo en la cárcel durante un tiempo. Cuando salió se fue a Argentina, y allí murió a los 70 años.

De la infancia de la futura mujer de Cristiano Ronaldo también han salido a la luz nuevos detalles. Según publica Daily Mail, Georgina "siempre soñó con ser famosa", tal y como han asegurado los vecinos al citado medio.

Otra de las vecinas aseguró: "Me alegro por ellos, era una niña encantadora. Conocía a su familia, pero no he visto a su madre en muchos años. Tenían una hamburguesería en la zona de bares de Jaca, pero cerró al cabo de aproximadamente un año, y Georgina trabajaba en un bar a la vuelta de la esquina", explicó la mujer.

La mujer señaló que algunos vecinos del pueblo la critican por "celos": "No tengo nada malo que decir sobre ella. Esta es una ciudad pequeña donde todos se conocen, pero hay muchas personas con opiniones negativas porque están celosas de que ella haya salido adelante y sea exitosa y rica", confesó.

No obstante, habrá que esperar para conocer más detalles del enlace y si siguen saliendo más historias, y vecinos a contar más intimidades de la de Jaca. Cristiano y Georgina viven en Arabia Saudí, donde el portugués acaba de renovar con el Al-Nassr hasta 2027, aunque muchos apuntan a que la pareja tirará de raíces y tradición y se dará el "sí, quiero" en Portugal o en España. Lo que está claro es que será una boda religiosa —ambos son muy creyentes— y, sin duda, uno de los eventos más importantes (y lujosos) del año. El anillo de Georgina, desde luego, ya da la primera pista.