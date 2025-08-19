El compromiso oficial del futbolista y la modelo ha sido una de las noticias del verano. La propia influencer lo desveló el pasado 11 de agosto al compartir en redes sociales una imagen de su flamante anillo de pedida, un diamante ovalado de 45 kilates valorado en más de 5 millones de euros: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió junto a la fotografía. Sin embargo, la boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez va mucho más allá del amor o el romanticismo: es un contrato formal que pone en juego una fortuna de 600 millones de dólares que necesita de muchas capitulaciones matrimoniales.

Y es que con la fecha de la boda todavía pendiente (se habla del verano de 2026), la pareja ya piensa en el divorcio, sobre todo, en uno poco amistoso. La de Jaca quiere garantizar su estatus y el de sus hijos en caso de que Cristiano Ronaldo la abandone y ha solicitado una pensión de 114 mil dólares mensuales, según TV Guia. Además, en caso de separación, Georgina se convertiría también en la nueva propietaria de la lujosa mansión que Cristiano posee en La Finca, valorada en 5 millones de euros y situada en una de las urbanizaciones más lujosas de Madrid.

Con este acuerdo, Cristiano garantizaría no solo su fortuna y negocios (hoteles, clínicas capilares, fragancias y ropa interior, entre otros) sino también su imagen, pues el futbolista, muy celoso de su intimidad, no quiere protagonizar un futuro escándalo por este motivo y entrar en la lista de los divorcios más polémicos y costosos de la historia, que ahora encabezan rostros tan conocidos como Mel Gibson y Robyn Moore (400 millones) o Brad Pitt y Angelina Jolie (365 millones).

Cabe señalar que Georgina tampoco está de pie encima de un charco: la modelo acumula una fortuna aproximada de 10 millones de euros gracias a sus contratos publicitarios con varias marcas de lujo y sus paseos por los photocalls más exclusivos del planeta. Su relación con Cristiano la colocó en el disparadero, pero ella también ha sabido mantenerse y gestionar una imagen propia que llegó para quedarse, con o sin Cristiano a su lado.