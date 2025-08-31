Jude Law y Alicia Vikander conquistan Venecia con una ovación de 10 minutos y Putin tiene mucho que ver

Venecia se rindió este domingo ante The Wizard of the Kremlin, el esperado thriller político dirigido por Olivier Assayas, cuyo estreno mundial en el Festival ha sido recibido con una entusiasta ovación de pie que se prolongó durante diez minutos.

Lookazo azul Louis Vuitton con mangas abullonadas para Alicia, Sus joyas: solo un par de pendientes largos. Su maquillaje incluyó un delineador de ojos intenso y el cabello peinado con raya al medio y recogido tras las orejas. Una auténtica reina.

La película, adaptación de la novela homónima de Giuliano da Empoli publicada en 2022, presenta a Jude Law en el papel de Vladímir Putin durante sus años de ascenso en la Federación Rusa, tras su pasado en la KGB. Lo acompaña Paul Dano como Vadim Baranov, un productor televisivo de ficción que se convierte en su mano derecha y estratega político. Aunque la cinta se apoya en la solidez interpretativa de Dano, a magnética presencia de Law (elegante con esmoquin blanco) la que desató los gritos de "¡Bravo!" entre el público.

El actor respondió sonriente, aplaudiendo con entusiasmo y abrazando a Assayas durante la prolongada ovación. Por su parte, Alicia Vikander, que encarna a Ksenia, el interés romántico de Baranov, no pudo contener las lágrimas ante la calurosa acogida.

El director Olivier Assayas, conocido por Personal Shopper, se mostró cercano al público, saludando efusivamente a los miembros del equipo y recorriendo la sala para compartir el reconocimiento. La cinta también cuenta con las actuaciones de Tom Sturridge y Jeffrey Wright. Ambientada en los convulsos años noventa, The Wizard of the Kremlin combina drama y acción para explorar las intrigas del poder en la Rusia postsoviética, en un contexto que resuena con la actualidad marcada por la invasión a gran escala de Ucrania. "Más allá de las pasiones humanas en medio del torbellino político, la película ofrece una mirada cinematográfica al poder y al caos que transforman nuestro mundo de maneras inquietantes", afirmó Assayas al presentar el proyecto. El cineasta francés regresa así a la Mostra tras su paso en 2019 con Wasp Network, mientras que Law había acudido en 2024 con The Order, un thriller sobre la investigación del FBI a un grupo supremacista en los años ochenta.