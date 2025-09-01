De la caída de Amanda Seyfried a la presencia española de Claudia Salas: todo sobre la sexta jornada del Festival de Venecia

Puro glamour en el sexto día del Festival de Cine de Venecia, que se celebra en la ciudad de los canales entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre y que rinde homenaje a la trayectoria de grandes figuras del cine internacional. Este lunes, tras ver cómo Kim Novak recogía su merecido León de Oro en honor a su extensa carrera cinematográfica, la alfombra roja ha recibido a múltiples estrellas como Amanda Seyfried, Emily Blunt, Kaia Gerber y la española Claudia Salas, entre otras.

Para esta nueva gala del festival, Amanda Seyfried, una de las estrellas de la edición, ha optado por un vestido palabra de honor azul marino de Prada con un cierre frontal y un delicado lazo rojo en la zona del pecho. Mientras desfilaba por la alfombra roja, la protagonista de El testamento de Ann Lee ha sufrido una sutil caída. Por suerte, todo ha quedado en un susto y Seyfried se ha recuperado rápidamente entre sonrisas y gestos de complicidad hacia el público.

Otra de las presentes en este nuevo pase del festival ha sido Emily Blunt, protagonista de The Smashing Machine. La intérprete británica se ha decantado por un vestido confeccionado en malla de seda de cristales de Tamara Ralph.

El toque español para el sexto día del Festival de Cine de Venecia lo ha dado Claudia Salas, quien ha desfilado por la alfombra roja con un vestido rojo de corte recto y escote cuadrado.

Otra de las presentes ha sido Kaia Gerber, quien hizo su primera aparición pública junto a su novio, el actor Lewis Pullman. La hija de Cindy Crawford se ha decantado por un vestido negro de transparencias y encaje en la zona del pecho, mientras que la falda, de corte midi, destaca por sus brillos y su corte midi.