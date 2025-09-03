Venecia se rinde a Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford: culto a Givenchy con este look vintage de encaje negro

Llegó, sonrió, posó y arrasó. Kaia Gerber, de 24 años, visitó la Mostra de Venecia y su paso por la alfombra roja nos ha dejado unas fotos maravillosas. Iluminada por el sol, con una perfecta melena de ondas definidas y una sonrisa adorable, la modelo y actriz estadounidense conquistó el photocall del festival.

Kaia acompañó a su novio, el actor Lewis Pullman, quien presentaba en la Mostra The Testament of Ann Lee, un relato basado en hechos reales sobre la vida de la religiosa Anne Lee, una suerte de Mesías en femenino que construyó una sociedad utópica en EE UU, en el siglo XVIII. La cinta, de Mona Fastwood, está protagonizada por Amanda Seyfried. En la presentación de la película, los fotógrafos captaron un cariñoso beso de Lewis en el hombro de Kaia, mientras se daban la mano y se cruzaban miradas enamoradas.

Kaia Gerber, hija de la súper modelo Cindy Crawford, en la Mostra de Venecia

Givenchy y Audrey Hepburn

Kaia, Modelo del Año en los British Fashion Awards (en 2018), lució un maravilloso vestido de aire new look de los cincuenta, en color negro, con top de tirante de espagueti y falda ceñida en la cintura con maxi vuelo. El diseño, confeccionado en un delicado encaje, está firmado por Givenchy, firma parisina que lleva en su adn el recuerdo de Audrey Hepburn, su musa por excelencia. Entre la actriz de Desayuno con diamantes y el fundador de la maison surgió una unión mágica entre ellos que culminó en Sabrina, cuando Hubert Givenchy accedió a la insistencia de su amiga y diseñó para ella algunos de los vestidos que luce en el filme.

Pero volvamos a Venecia. La actriz y modelo ha heredado la genética materna. Cindy Crawford, de 59 años, forma parte de la generación de tops que en los años 90 arrasaron en las pasarelas del mundo. Eran las cinco más grandes: junto a Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington y Claudia Schiffer.