La diosa Kim Novak conquista Venecia: la actriz de 92 años que hace pesas y dijo adiós a Hollywood en lo más alto de su carrera

Como una diva feliz, Kim Novak ha sido homenajeada en la Mostra de Venecia, donde ha recogido este lunes 1 de septiembre el León de Oro en honor a su carrera. Han pasado casi 60 años desde que dijo adiós a Hollywood. Fue en 1966. Estaba en lo más alto de su carrera (Vértigo, Picnic, La misteriosa dama de negro, Bésame tonto). Se instaló en un rancho en Oregón donde vive. Y a los 92 años ha compartido una de sus rutinas: hace pesas cada día.

Kim Novak recoge su León de Oro en Venecia este lunes 1 de septiembre

Diva de Alfred Hitchcock, vive desde hace seis décadas alejada de los focos. Sin embargo, aceptó la propuesta del director suizo Alexandre O. Philippe para participar en el documental 'Kim Novak's Vertigo', que se presenta en Venecia fuera de concurso. Imagen inferior, con James Stewart en el clásico Vértigo.

La película documental recoge el testimonio de la actriz en una larga entrevista grabada en agosto de 2024, que se ilustra con imágenes de archivo y de sus películas. También se escucha la reproducción de una nota de voz que Novak le envió al director sobre sus problemas de salud y sobre cuánto tiempo le queda. Destaca sobre todo una escena en la que la actriz abre una caja que lleva 60 años sin ver y que fue encontrada por el director entre el material que la actriz acumula y que le permitió revisar. En el interior de la caja, se hallaba guardado el vestido gris de dos piezas que lució en 'Vertigo' y que a ella -dijo- entonces no le gustaba porque era "muy rígido". "Siempre me sentía como si llevara una camisa de fuerza. Y no me gustaba cómo me quedaba".

Sobre su familia, Novak ha asegurado que a su padre no le gustaba su éxito mientras que su madre la apoyó siempre e incluso le impulsó a seguir sus sueños. "No tenía ni idea de la influencia que mi madre ejercía sobre mí para que hiciera lo que ella quería que hiciera (...). Probablemente quería que hiciera todo lo que ella hubiera deseado hacer", ha recalcado la actriz.

Recuerda con dolor su gloriosa época en Hollywood. El director de Columbia, Harry Cohn, que le hizo cambiarse su nombre original -Marilyn Pauline Novak- por el de Kim, la llamó "gorda polaca". Kim cree en las señales y rememora el incendio de 1965 que sacudió Los Ángeles. Se quemó su casa y lo vio "como una señal". Unos meses después de aquella tragedia, Kim se instaló en Oregón con sus perros y sus caballos, donde sigue a día de hoy donde prefiere estar. Novak, cerca de los 100 años, no para. Cada día hace pesas y recorre el rancho.