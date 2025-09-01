Los temores de Kim Novak, la diva de Hitchcock, de que su biopic protagonizado por Sydney Sweeney sea muy "sexual"

Kim Novak, de 92 años, mito viviente y una de las históricas estrellas del Hollywood dorado, será protagonista en la Mostra de Venecia al recibir el León de Oro a su dilatada trayectoria. Musa de Alfred Hitchcock, encabezó el reparto de Vértigo considerado el papel más icónico de su carrera. Retirada desde hace décadas, la actriz ha dado una entrevista a The Guardian, donde lanza su opinión acerca del biopic sobre su vida, sobre Sydney Sweeney, que desempeña el rol principal, el título de la película biográfica, Scandalous!, y la relación que mantuvo con el artista del histórico Rat Pack Sammy Davis Jr.

Símbolo del Hollywood clásico, con su magnetismo, misterio y elegancia, Kim Novak, protagonista también de Picnic y The Paradise Witch, presentará en Venecia el estreno mundial del documental Kim Novak's Vertigo de Alexandre Philippe, realizado con la colaboración exclusiva de la actriz.

Sobre la elección de que Novak sea una de las homenajeadas, el director del certamen, Alberto Barbera, declaró que fue una de las protagonistas "más queridas de toda una época del cine hollywoodense, desde su debut casual a mediados de la década de 1950 hasta su exilio prematuro y voluntario de la prisión dorada de Los Ángeles, poco después". Y añadió: "Su exuberante belleza, su capacidad para dar vida a personajes ingenuos y discretos, pero también sensuales y atormentados, su mirada seductora y a veces dolorosa, le han valido el aprecio de algunas de las actrices más famosas y los principales directores estadounidenses". En este contexto, la Mostra recibe a la diva, quien ha expresado su preocupación en The Guardian ante el retrato que Sydney Sweeney puede hacer de ella misma en el biopic, deslizando que podría ser demasiado "sexual".

Kim Novak

También pone reparos al título de la película, Scandalous!, que recrea el noviazgo que mantuvo con el músico Sammy Davis Jr (en la piel del actor David Johnson). "No creo que la relación fuera escandalosa". Y recalcó: "Fue alguien que me importó, teníamos mucho en común, incluyendo la necesidad de ser aceptados por lo que somos y hacemos, más que por nuestra imagen".

Kim Novak comenzó una relación con Sammy Davis Jr., cantante, bailarín y actor afroamericano, miembro del irrepetible Rat Pack junto a Frank Sinatra y Dean Martin en los años 50. En aquella época, la actriz era una estrella gracias a la película Pinic. Su romance breve y secreto concluyó, según diversas biografías, por presiones del estudio Columbia, que no vio con buenos ojos aquella relación interracial por el impacto que causaba en una sociedad inmersa en el racismo de la época.