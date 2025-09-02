El gel del Mercadona que huele a perfume caro y cuesta menos de dos euros: "El mejor que puedes encontrar"

Mercadona arrasa con su nueva marca de geles Deliplus. En concreto destaca uno de ellos, que está causando furor en las redes sociales. Se trata de un gel con fragancia ámbar e vetiver para pieles normales. Este producto ha revolucionado al ser categorizado por "oler como perfume caro", pero tan solo costar 1,50 euros.

La influencer y creadora de contenido Elsa Gervasi, ha publicado un vídeo en sus redes sociales acudiendo a este supermercado para comprarlo. Aunque aún no lo ha probado, asegura que "huele a dioses". Con un capacidad de 750 ml y a un precio tan económico, es la opción perfecta para aquellos que busquen calidad pero a un precio asequible.

"Es el mejor gel que puedes encontrar actualmente en Mercadona", relata en el vídeo, destacando su fragancia. Además, esta gama cuenta con dos opciones más: el de Tiernos Recuerdos y el de granada y frutos silvestres. A pesar de pertenecer a la misma gama, estos dos productos aún no han conseguido captar la atención de los consumidores.

Algunos de sus seguidores han reaccionado de forma positiva a esta nueva gama. "Yo los he probado todos y el que me dejó impresionado como deja el olor en la piel es el de frutos rojos y aparte huele riquísimo" y "yo lo uso desde que lo sacaron y huele muy parecido al perfume de dolce gabbana the one para hombre", son algunos de los comentarios en el vídeo de la influencer.