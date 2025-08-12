Perfumes frescos y revitalizantes para combatir la ola de calor: con notas cítricas y marinas

Las temperaturas aprietan, los días son más largos y, en ocasiones, los rayos del sol junto con la ausencia de la brisa marina hacen que el calor invada nuestro cuerpo. Para remediar esa sensación de sofoco propia de la época estival, existen fragancias que son capaces de envolvernos en una sensación ligera y revitalizante, como si el verano fuese siempre una noche de verano a orillas del Mediterráneo.

For Easy Days de NIVIRU es una de esos perfumes con un aroma fresco y delicado. Diseñada por Belén García, la fragancia tiene notas de bergamota, limón, mandarina y nuez moscada.

En su composición, también aparecen el jazmín, la rosa y el geranio, aportando un toque floral sin sobrecargar. Presente en un 8%, el perfume contiene calone, una molécula con olor a brisa marina que marcó una nueva tendencia en perfumería en los años 90.

Más perfumes con notas frescas y nítidas

Eau de Parfum de CHLOÉ es una opción perfecta para seguir navegando en este tipo de fragancias. Este perfume, reconocido por su elegancia atemporal, se inspira en la rosa clásica y destaca por su olor fresco y romántico.

Creada en 1999 por el perfumista Jean-Paul Guerlain, Aqua Allegoria Herba Fresca Eau de Toilette es una fragancia unisex de la familia olfativa Aromática Verde con notas de trébol blanco y limón, corazón de menta y té verde, flor del peral, lirio de los valles y ciclamen.