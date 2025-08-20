Los nueve diseñadores emergentes que debes tener en el radar y que aspiran al premio 'Mercedes-Benz Fashion Talent'

El 21 de septiembre, la pasarela EGO de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se llenará de energía joven con el desfile de nueve firmas emergentes que prometen marcar el futuro de la moda española. Los nueve seleccionados para optar a este galardón son Antonio Acuario, Antonio Del Canto, Asier Quintana, Dimoni Studio, Emeerree (ganador de la Mercedes-Benz Fashion Talent en septiembre de 2023), Guillermo Décimo, Skinsfromtheinsideofmymouth, SLV FRR y Studio Cumbre.

Lo interesante es que cada propuesta representa una visión diferente: hay diseñadores que dialogan con la tradición mientras otros se lanzan a la vanguardia. El cierre llegará con la entrega del Mercedes-Benz Fashion Talent, un premio que cumple 26 ediciones y que supone mucho más que un reconocimiento: abre las puertas a desfilar en la Mercedes-Benz Prague Fashion Week, una plataforma internacional que en el pasado ya impulsó carreras como las de Alejandre, Rubearth u Outsiders Division.

Desde su nacimiento en 2013, EGO se ha convertido en una salida imprescindible para la moda española. Figuras como Pepa Salazar, JC Pajares, Ernesto Naranjo o Dominnico comenzaron aquí antes de mostrar su trabajo en pasarelas de México, Budapest o Berlín.

Antonio Acuario

Antonio Contreras es el nombre que se esconde bajo la marca Antonio Acuario. El chileno llega a EGO como una de las apuestas más llamativas del diseño emergente español. Apuesta por el upcycling y la deconstrucción artesanal reinventando de esta manera prendas que han sido olvidadas. Antonio reutiliza algodones, lanas, ropa vintage, etc, todas ellas de mercadillos o tiendas de segunda mano.

Antonio Del Canto

Antonio Del Canto es una firma nacida en 2023 tras los estudios del joven diseñador en Madrid y con experiencia en París. Su primera colección, Kiss Me at the Gate, toma inspiración de Ana Karenina para explorar con volúmenes y lazos una estética romántica y oscura, marcada por su fuerte búsqueda de fundir lo artístico con la artesanía.

Asier Quintana

Nacido en Bilbao y con una abuela costurera y una tía diseñadora, Asier Quintana estudió en la Royal Danish Academy de Copenhague. Trabaja reinventando técnicas sastreras tradicionales en clave contemporánea. Su primera colección como diseñador independiente, titulada Biziarun (perdurar, en euskera) fue galardonada como la Mejor Colección Emergente Vasca en la VIII edición del concurso internacional BIAAF.

Dimoni Studio

Bajo el diseñador Joan Ribas y creada en 2022, Diomoni Studio busca retroalimentar la cultura del gimnasio con drapeados ultra femeninos. Debutó con éxito en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde presentó su colección "T T". Su ropa ha sido usada por figuras relevantes como Aitana, Nathy Peluso, La Zowi y Belén Aguilera.

Emeerree

Esta marca de moda española fue fundada por el madrileño Aarón Moreno en 2019. El diseñador fusiona prendas básicas del armario diario con elementos de lencería y corsetería. En septiembre de 2023, Emeerree fue galardonada con el Mercedes-Benz Fashion Talent con la colección titulada "Reunión". La marca ha vestido a artistas com Bad Gyal y Dua Lipa.

Guillermo Décimo

Guillermo Décimo es un diseñador español cuya estética barroca y sofisticada dialoga con el glamour y la fantasía. Su moda, hecha a mano y con un fuerte componente artesanal, ha sido reconocida en pasarelas como MBFW y galardonada por su espléndido carácter narrativo.

Skinsfromtheinsideofmymouth

Su inclusión entre las firmas emergentes de EGO sugiere una propuesta de vanguardia con identidad cruda y experimental, en línea con los nombres que suelen formar parte de esta pasarela.

SLV FRR

Es fundada por la artista Silvia Ferrer, la cuál pretende explorar la identidad personal a tarvés de cada diseño. Su propuesta se caracteriza por prendas que combinan elementos contrastantes, ofreciendo estilos que son tanto sobrios como audaces, románticos y crudos, elegantes y desafiantes, y así reflejar la dualidad de la vida moderna.

Studio Cumbre

Fundada por la argentina Micaela Clubourg que apuesta por la moda sostenible. Su firma fusiona la artesanía tradicional con el diseño contemporáneo, creando piezas atemporales elaboradas éticamente.