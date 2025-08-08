Pamela Anderson deslumbra en la semana de la moda de Copenhague como embajadora de Pandora

La icónica actriz canadiense cautiva en la capital danesa con un mensaje de autenticidad, sostenibilidad y belleza natural, marcando una nueva etapa en su historia dentro del mundo de la moda.

Pamela Anderson ha vuelto a captar todas las miradas, pero esta vez de una manera muy distinta. Alejada de su imagen explosiva de los años 90, la actriz y activista ha asistido a la Copenhagen Fashion Week SS25 como invitada de la marca de Joyería Pandora, con una elegancia natural que redefine los estándares de glamour en la moda actual. Gracias a una entrevista que ha concedido a la revista Glamour, podemos conocer más detalles sobre sus joyas favoritas o sus recomendaciones en la semana de moda.

Una de las cuestiones que más interesan de la actriz es cuál es su recuerdo más preciado en el mundo de las joyas. "Acabo de comenzar todo mi viaje de joyería en este capítulo de mi vida. Este ha sido un momento maravilloso, promocionando estas películas y teniendo el apoyo de Pandora, ellos también me están apoyando como artista. No soy solo un simple embajador. Estamos cruzando todas las partes de la vida de los demás", explica Pamela contenta al sentirse "apreciada" por su trabajo. "Así que este es mi momento más preciado con las joyas, porque nunca lo tuve mientras crecía o cuando era más joven", continúa.

Aunque sea un icono de la moda y le quede bien cualquier joya, Anderson destaca entre sus favoritas "las pequeñas tachuelas de diamantes", siendo las que más usa al ser fáciles de combinar. "Me encanta armar atuendos divertidos de pies a cabeza. Para esta gira de prensa quise agregar color porque suelo usar cosas muy fáciles y básicas. Fue divertido ponerse algunos sombreros. Me encantan los sombreros, y este es el momento de usar uno", explica respecto a armar un atuendo.

La gran referente del estilo, describe como es el suyo personal: "El estilo se trata de lo que estás pasando en tu vida y cómo quieres presentarte al mundo. No soy una verdadera seguidora de tendencias, y soy un poco rebelde. Usa lo que quieras. Y las joyas son una buena manera de expresarse: maquillaje, sin maquillaje, lo que sea que quieras hacer. Decimos más con nuestra presentación que con nuestras palabras, todo va de la mano. Si quieres estar de buen humor, ponte algo divertido, ponte algunas joyas. Todo ayuda. Acentúa tu estado de ánimo".

La icónica actriz también explica la importancia de vivir día a día para marcar tu estilo: "No es como si miraras hacia el futuro seis meses y dijeras: "Voy a usar eso, voy a usar aquello". Simplemente te despiertas por la mañana y miras en tu armario y vas a tu joyero, y decides que esto es lo que estoy usando hoy a pesar de cómo me sentí ayer". Este es un nuevo día. Es un borrón y cuenta nueva".

Pamela Anderson en la Semana de la Moda de Copenhague en 2024

Con 58 años, la modelo de glamour destaca su cambio positivo de pensamiento respecto al envejecimiento. "Me siento más autoaceptada y abrazando quién soy y cómo me veo. Estamos pasando por un momento en el que las personas se toman muchas fotos a sí mismas, hay muchas redes sociales, pero realmente no se parecen a sus redes sociales. He descifrado el código: en realidad me miro en el espejo como lo hago en las redes sociales. Entonces no tienes que deprimirte tanto. O si veo una mala foto de mí misma, ya no me preocupo por nada de eso."

"Me gusta mi pulsera de dijes porque mis hijos me la hicieron, y por eso pensé que era un poco divertido que hiciera una para mi mamá para su cumpleaños, porque es personal. También me encantan los diamantes. La razón por la que me encanta trabajar con Pandora es que son más accesibles. Más personas pueden usar joyas de Pandora que una marca grande, más elegante y diferente. Además, está cultivado en laboratorio, que es la parte sostenible. Me hace sentir más segura usando joyas que tienen menos impacto en el medio ambiente", finaliza Pamela Anderson sobre su joya favorita de la marca.