Con el lanzamiento de su duodécimo álbum The Life of a Showgirl, Taylor Swift ha dado inicio a su "Orange Era", inundando escenarios, vestuarios y hasta la iluminación del Empire State Building con este tono vibrante. Por ello, los expertos en tendencias ya apuntan a que el naranja será uno de los colores estrella de la temporada.

Si te tienta un cambio atrevido para el cabello, pero sin permanencia, Indola, marca de cuidado y coloración capilar profesional, tiene la solución perfecta: su Color Style Mousse, una espuma temporal que colorea y estiliza a la vez, en un solo paso. Entre los 15 tonos disponibles, el tono Cobre es una opción fresca y con estilo, perfecta para sumarte a esta tendencia con sutileza y personalidad.

¿Por qué el Cobre de Indola?

El tono Cobre de Indola destaca por su intensidad cálida y profunda, con matices anaranjados que aportan luminosidad y personalidad al cabello. Este color ofrece mejores resultados sobre bases aclaradas o de nivel 9, lo que permite que el color se perciba con mayor viveza.

Además, como parte de la gama Color Style Mousse, aporta volumen y una sensación de cabello más denso, ayuda a proteger frente al calor del secador y mantiene el color hasta veinte lavados, combinando en un solo paso el matiz deseado y un toque de peinado.

Instrucciones para conseguir el naranja perfecto

Lava y seca con toalla: inicia siempre con el cabello limpio y ligeramente seco.

Ponte guantes y agita bien el envase: mantén el bote boca abajo mientras lo aplicas.

Aplica: usa una cantidad equivalente a una o dos pelotas de tenis –o del tamaño de una naranja– distribuyéndola bien con un peine o cepillo.

Sin aclarado: para resultados con potencia y durabilidad, no aclares. Simplemente seca como de costumbre y peina. El color se mantiene hasta 20 lavados, según la porosidad y la cantidad aplicada.

Con aclarado (opcionalmente): si prefieres un efecto más suave o pastel extremadamente sutil, puedes dejar actuar hasta 10 minutos y luego aclarar con agua tibia.

Trucos para potenciar tu look naranja

Si tienes el cabello previamente aclarado (idealmente nivel 9), aplicar Cobre sobre melena clara te da un brillo suave, satinado y muy tendencia.

Para un acabado voluminoso extra, seca con difusor o cepilla en frío después del secado. Añade ondas suaves con tenacillas, alternando la dirección para mayor naturalidad.

Si buscas perder los matices amarillos o cálidos no deseados, la mousse también neutraliza y tonifica mientras da color.

¿Quieres refrescar el color sin resecar? Simplemente reaplica una pequeña cantidad en medios y puntas sobre cabello limpio sin aclarado, y peina para revitalizar el tono.

Una opción para las más atrevidas

Si lo que estás buscando es un color con un impacto más atrevido, Indola también ofrece su Crea-Bold Mandarina Neón, una coloración en crema semipermanente con pigmentos directos ideales para bases aclaradas o claras. Este tono vibrante –dentro de la línea de fantasía– permite aplicaciones individuales o mezclas personalizadas con otros tonos o incluso con acondicionador, lo que lo hace muy versátil. Su fórmula vegana aporta un brillo intenso y la duración oscila entre 8 y 15 lavados, dándote la libertad de experimentar sin comprometer la salud de tu cabello. Para un acabado óptimo y asegurar que el color se aplica correctamente, se recomienda acudir a un salón de belleza y dejar el proceso en manos de un profesional.

El auge del naranja impulsado por la nueva era de Taylor Swift encuentra en opciones como el Cobre de Indola una forma accesible y versátil de llevar la tendencia al día a día. Ya sea para un cambio puntual o para explorar matices cálidos sin compromiso, este tipo de coloraciones temporales permiten jugar con la estética del momento y adaptarla a distintos estilos, desde los más discretos hasta los más atrevidos.

Así, el naranja deja de ser solo un guiño a la moda para convertirse en una herramienta creativa con la que experimentar y expresar la personalidad única de cada uno.