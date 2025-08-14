Ni productos hidratantes ni moldeadores: la técnica definitiva para evitar el encrespamiento en el cabello rizado

El pelo rizado puede generar múltiples complicaciones, especialmente en los meses de verano, cuando nos exponemos a factores que debilitan el cabello como la exposición solar, el cloro de las piscinas, la sal del mar o las altas temperaturas. Para reducir los daños, existen pautas específicas que ayudan a definir el rizo e hidratarlo, evitando el frizz y la rotura de la fibra capilar.

"No todas tenemos tiempo —ni ganas— de hacer rutinas complicadas para cuidar nuestros rizos. Vengo a decirte que, aunque seas una curly vaga, también puedes lucir una melena bonita y sana sin pasarte horas trabajando en ella", explica la peluquera Conchi Arias, tal y como recoge la revista CLARA.

Asimismo, la experta en cuidado capilar apunta que, para tener un pelo rizado cuidado, basta con tener en tu rutina de belleza un champú bien formulado que respete la micro biota de tu cuero cabelludo. "También es importante aplicar acondicionador, mascarilla equilibrante y un producto de definición con tratamiento tienes más que suficiente. El truco es que sean productos pensados específicamente para tu tipo de cabello rizado, con fórmulas que hidraten, fortalezcan y definan sin apelmazar", añade.

Sobre cada cuánto tiempo es recomendable lavar el cabello, la especialista asegura que no es necesario hacerlo cada día. "De hecho, puede deshidratarlo y desequilibrarlo. Si tu cuero cabelludo lo permite, hazlo una o dos veces por semana y aprovecha para hidratar bien medios y puntas", explica.

Como alternativa, Conchi sugiere aplicar un gel diluido en agua y apretar suavemente el rizo con las manos de abajo arriba. "Es como un botón de "reinicio" para tu melena", señala.